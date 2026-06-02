El increíble caso del perro nadador: se cae desde unas rocas y nada casi un kilómetro hasta llegar a una isla donde fue rescatado

¿Es posible que un perro nade casi un kilómetro? Lo es, y así lo ha demostrado un can que fue rescatado por voluntarios del servicio de rescate marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia en una pequeña isla a casi 800 metros de la costa.

Al parecer el perro cayó desde unas rocas y unos ciudadanos que estaban en un mirador alertaron a las autoridades de Batemans Bay, según informó a EFE este martes un portavoz de Marine Rescue NSW. Una embarcación de rescate y una moto acuática se movilizaron para localizar al animal que finalmente estaba en la citada isla, a casi un kilómetro de distancia de las rocas desde las que había caído.

Mapa interactivo de Nueva Gales del Sur, Australia.

Complicado rescate

Una hora le llevó a uno de los voluntarios ganarse la confianza del perro y llevarlo hasta la embarcación de rescate. Una vez en tierra, los operadores coordinaron su entrega a las autoridades municipales para que recibiera la atención necesaria y facilitar su eventual reencuentro con sus propietarios.

Las autoridades auestralianas tras rescatar al perro / EFE

Los rescatistas destacaron que el desenlace favorable estuvo condicionado por las circunstancias excepcionales del momento, ya que el perro consiguió llegar a la isla y las condiciones del mar eran "excepcionalmente tranquilas".

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Según el servicio de rescate, el animal habría tardado entre 20 y 30 minutos en alcanzar la isla. Aunque se trata de una distancia poco habitual para un perro doméstico, algunos canes son capaces de recorrer trayectos prolongados a nado cuando las aguas están calmadas y no existen corrientes fuertes.