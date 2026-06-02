Sube a un tejado a rescatar al gato de su hermana y lo denuncian por romper las tejas y tirar agua por la chimenea

Un asunto que venía de lejos. La enemistad entre dos vecinos de la localidad murciana de Fortuna ha acabado en los tribunales a cuento del rescate de un gato.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que recoge EFE, ha confirmado la sentencia del juzgado de Instrucción de Cieza que absolvió a un vecino acusado de dañar las tejas de la vivienda de su vecino y arrojar agua por la chimenea cuando subió a rescatar al gato de su hermana, que no lograba bajar. El texto indica que hay versiones contradictorias y no se ha podido acreditar qué ocurrió en realidad. Por un lado, el denunciante aseguró que su vecino causó los daños en el tejado de forma voluntaria e intencionada, mientras que el acusado declaró que solo había intentado rescatar al felino.

El juzgado recogió también que dadas las malas relaciones de vecindad existentes entre ambos, con varias denuncias pendientes, sus afirmaciones, en cuanto a la objetividad de las mismas, había que analizarlas con cautela.

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Dice la Sala que no es posible revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta ilógica o absurda o se aparta de las máximas de la experiencia. Y añade que resulta creíble que el acusado subiera al tejado solo con la intención de salvar al animal, ya que en las grabaciones aportadas por el denunciante se escucha el maullido de un gato.