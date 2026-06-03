Pesa solo 6,5 kilos, pero tuvo que viajar en bodega desde Alicante a Buenos Aires: la historia de Cala reabre el debate sobre las mascotas en los aviones

Cala pesa solo 6,5 kilos. A simple vista, podría parecer una de esas perritas pequeñas que caben en brazos, que se acurrucan en una manta y que muchas familias imaginarían viajando junto a su dueña en la cabina de un avión. Pero no fue así.

La perrita tuvo que realizar un largo viaje desde Alicante hasta Buenos Aires, con escala en Madrid, en la bodega del avión. No por su peso, sino por su tamaño. Según explicó la cuenta Fly Together, Cala era “demasiado larga” para poder entrar dentro de los límites marcados por la aerolínea para viajar en cabina.

El caso ha generado una fuerte reacción entre muchos amantes de los animales porque pone rostro a uno de los mayores temores de muchos dueños de perros: tener que separarse de su mascota durante un vuelo y no saber cómo vivirá el viaje en la bodega del avión.

Cala, la perrita que viajó de Alicante a Buenos Aires en la bodega de un avión pese a pesar solo 6,5 kilos / Instagram: @flytogether_2021

El viaje de Cala desde Alicante hasta Buenos Aires

La historia fue compartida por Fly Together en Instagram, donde relató que Cala y su dueña iniciaban un viaje complejo hacia Argentina. La ruta elegida fue Alicante-Madrid-Buenos Aires con Iberia. Primero, un vuelo entre Alicante y Madrid. Después, otro entre Madrid y la capital argentina.

La propia organización explicaba que esa era la única ruta que la familia había podido organizar con el presupuesto disponible. La publicación estuvo marcada por la preocupación, pero también por el acompañamiento de muchas personas que siguieron el caso. Días después llegó la actualización más esperada: “Cala llegó bien”.

Ese final alivió a quienes habían seguido el trayecto, aunque no apagó el debate.

La historia de Cala conmueve a miles de personas: viajó desde Alicante a Buenos Aires en la bodega de un avión pese a pesar solo 6,5 kilos / INFORMACIÓN

Pesa poco, pero no pudo viajar en cabina

El punto que más indignación generó fue precisamente ese: Cala pesa 6,5 kilos. Iberia permite viajar con mascotas en cabina si se cumplen determinados requisitos, entre ellos un peso máximo de 8 kilos incluyendo el transportín o bolsa de transporte, según recoge la propia compañía en sus condiciones para viajar con animales.

El problema es que el peso no es el único filtro. El animal debe ir dentro de un transportín homologado que cumpla las medidas exigidas por la aerolínea y que pueda colocarse bajo el asiento delantero. Si no se cumplen esas condiciones, la compañía puede denegar el transporte en cabina.

En el caso de Cala, según Fly Together, el obstáculo no era la báscula, sino la longitud de la perrita. Pesaba poco, pero no entraba dentro de las dimensiones requeridas para viajar en cabina.

Y esa diferencia, aparentemente técnica, cambió por completo su experiencia de viaje.

El debate que casi nadie quiere abrir

Viajar en avión con una mascota puede convertirse en un proceso agotador. No basta con comprar un billete. Hay que revisar requisitos veterinarios, documentación, transportines, restricciones de cada aerolínea, disponibilidad por vuelo, escalas, temperaturas, normativa del país de destino y costes.

Cuando el animal no puede viajar en cabina, muchas familias se enfrentan a una decisión muy difícil: posponer el viaje, buscar otra ruta, asumir un traslado por carretera o aceptar que su perro viaje en bodega.

Fly Together criticó en su publicación lo que muchos consideran un límite “absurdo y cruel” por parte de las aerolíneas, y defendió que casos como el de Cala muestran una situación de la que “casi nadie habla”.

La frase conecta con una sensación compartida por muchos dueños de animales: la normativa aérea sigue tratando a las mascotas como equipaje, aunque para sus familias sean mucho más que eso.

De Alicante a Buenos Aires en la bodega de un avión: la historia de Cala, la perrita de 6,5 kilos que no pudo viajar en cabina / INFORMACIÓN

Qué implica que un perro viaje en bodega

No todos los vuelos en bodega acaban mal. De hecho, Cala llegó bien a Buenos Aires. Pero para muchas familias, la separación durante horas y la imposibilidad de acompañar al animal generan una enorme angustia.

La bodega destinada al transporte de animales debe cumplir condiciones específicas, y las aerolíneas establecen requisitos de seguridad. Aun así, el trayecto puede resultar estresante para el perro: ruido, manipulación, espera, cambios de temperatura, oscuridad, vibraciones y separación de su persona de referencia.

Por eso muchas protectoras, educadores y organizaciones animalistas piden desde hace años que se revisen los criterios de acceso a cabina, especialmente para perros pequeños que no superan el peso permitido pero quedan fuera por las dimensiones del transportín.

Una historia con final feliz, pero muchas preguntas

Cala llegó bien a Buenos Aires. La actualización de Fly Together trajo alivio después de horas de nervios, mensajes de apoyo y una preocupación compartida por muchas personas que siguieron el viaje desde redes sociales. Pero ese alivio no borra la pregunta que deja su caso.

Porque cada vez que un perro tiene que viajar en la bodega de un avión, muchas familias recuerdan historias que terminaron de la peor manera. Casos como los de Brookie o Moris, cuyas muertes durante traslados aéreos generaron una fuerte conmoción: uno por un presunto aplastamiento durante el transporte y otro tras sufrir un golpe de calor.

Cala no fue uno de esos casos. Cala llegó. Pero durante esas horas su familia tuvo que afrontar lo que tantos dueños temen: separarse de su perro, entregarlo en un transportín y esperar al aterrizaje sin poder verlo, calmarlo ni saber cómo está viviendo el trayecto.Y ahí está el debate. No hablamos de un perro gigante. No hablamos de una mascota sin documentación. No hablamos de un capricho improvisado.

Hablamos de una perrita de apenas 6,5 kilos que, según sus acompañantes, tuvo que viajar en bodega por no ajustarse a unas medidas que muchos propietarios consideran demasiado rígidas. Por eso su historia ha tocado una fibra tan sensible: porque obliga a preguntarse si las normas actuales están realmente pensadas para quienes viajan con animales que forman parte de su familia.

El caso que reabre una vieja polémica

El debate no afecta solo a Cala. Cada año, miles de personas se enfrentan a situaciones parecidas cuando se mudan, emigran, vuelven a su país o necesitan desplazarse con sus mascotas.

En vuelos nacionales o internacionales, las condiciones cambian según la aerolínea, la ruta y el país de destino. Y muchas veces las familias descubren demasiado tarde que el peso de su perro no basta para poder llevarlo en cabina.

El caso de Cala ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que gana fuerza: revisar las normas para que los animales que viajan con sus familias puedan hacerlo con más seguridad, menos estrés y condiciones más humanas.

Porque para una aerolínea puede ser una mascota más dentro de un procedimiento. Para quien viaja con ella, es parte de su familia.