La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: no tener localizado a tu perro o gato durante este periodo de tiempo tiene consecuencias legales

El 29 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que pretende establecer unas obligaciones concretas a los propietarios de animales de compañía. Esta fue la primera norma estatal que establece de forma integral un marco de protección a las mascotas que residen en territorio nacional, definiendo tanto los derechos de protección que les asisten como las responsabilidades que recaen sobre sus dueños.

La norma abarca a perros, gatos, hurones y otras especies domésticas, y su objetivo declarado es alcanzar el nivel máximo posible de garantías para el bienestar y la seguridad de estos animales. Para ello, dedica su articulado a regular, entre otras cuestiones, qué conductas están permitidas y cuáles quedan expresamente prohibidas para quienes conviven con una mascota. Básicamente: tener un animal de compañía no es cualquier cosa, es un miembro más de la familia y sus cuidados son responsabilidad de los tutores.

La Ley de Bienestar Animal es clara: el microchip es obligatorio. / Información

El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal

El núcleo de las obligaciones impuestas a los propietarios se concentra en el artículo 24 de la ley. Entre los distintos deberes recogidos en ese precepto, uno destaca por su carácter novedoso y por las implicaciones prácticas que conlleva: la exigencia de que el animal esté en todo momento localizado e identificado conforme a la normativa vigente. Esto quiere decir que debes tener a tu perro, gato, hurón o peludo correctamente identificado ya sea mediante microchip o cualquier otro sistema reconocido legalmente: esto ha pasado de ser una recomendación veterinaria a una obligación legal.

La ley parte de la premisa de que el propietario debe conocer en todo momento dónde se encuentra su animal.

Gatos, perros y animales considerados mascota deben ir chipados o localizados mediante un método legal. / INFORMACIÓN

48 horas: El plazo legal que muchos propietarios desconocen

Dado que la localización permanente es un imperativo legal, la misma ley establece qué ocurre cuando esa localización se pierde. Si el animal desaparece o es sustraído, el tutor tiene un plazo máximo de 48 horas desde que se produjo la pérdida hasta la denuncia de desaparición.

Muchos propietarios desconocen este plazo, pero la realidad es que es una obligación jurídica, no un trámite opcional. Pasadas esas horas, el incumplimiento puede acarrear consecuencias legales.

El objetivo de esta medida es doble: por un lado, agilizar la localización del animal y proteger su seguridad; por otro, facilitar la trazabilidad y evitar situaciones de abandono encubierto que, hasta ahora, resultaban difíciles de perseguir.

Perros y gatos son uno más de la familia: tienen sus derechos y los tutores, sus obligaciones. / INFORMACIÓN

Más allá de incumplir la ley...

No se trata únicamente de cumplir o no la legalidad vigente: notificar cuanto antes la desaparición de tu mascota aumenta significativamente las probabilidades de recuperarla. En este sentido, las primeras horas son determinantes: desde los registros de animales identificados, las protectoras que hayan podido recoger animales perdidos las últimas horas, así como las redes de difusión, harán mucho más fácil el reencuentro. Y es que la vuelta a casa de un miembro de la familia no es un asunto que pueda esperar.