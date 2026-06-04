La UE cambia las reglas para proteger a perros y gatos: adiós a las ventas anónimas y más control a los criadores

Comprar un cachorro por internet sin saber realmente de dónde viene. Encontrar anuncios de animales con información incompleta. O descubrir que un perro ha recorrido cientos de kilómetros a través de varios países antes de llegar a su nuevo hogar. Durante años, estas situaciones han formado parte de una realidad difícil de controlar dentro de la Unión Europea. Ahora Bruselas quiere cambiarlo.

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a un nuevo Reglamento sobre el bienestar de los perros y los gatos y su trazabilidad, una norma que promete transformar la forma en la que se crían, venden, identifican y trasladan millones de mascotas en todo el territorio comunitario.

La medida afectará potencialmente a más de 150 millones de perros y gatos que viven en hogares europeos y supone uno de los mayores cambios legislativos aprobados hasta la fecha en materia de bienestar animal.

Se acabaron las reglas diferentes según el país

Hasta ahora, cada Estado miembro contaba con sus propias normas sobre identificación, cría, venta o registro de animales de compañía. Eso generaba importantes diferencias entre países y facilitaba que determinadas actividades encontraran vacíos legales para operar con menos controles.

Con el nuevo reglamento, la Unión Europea establece por primera vez una base común para todos los Estados miembros. El objetivo es sencillo: que la protección de perros y gatos no dependa del país en el que hayan nacido o donde sean vendidos.

La UE pone bajo vigilancia la venta de perros y gatos por internet con una norma histórica / INFORMACIÓN

Más control sobre las ventas por internet

Uno de los principales cambios afecta directamente a las plataformas digitales. La venta y adopción de animales a través de internet ha crecido de forma exponencial durante los últimos años. Sin embargo, también se ha convertido en una de las puertas de entrada para actividades fraudulentas y para el comercio ilegal de cachorros.

Con las nuevas normas, las plataformas deberán verificar la identidad de quienes publiquen anuncios relacionados con perros y gatos. Además, los futuros propietarios tendrán acceso a sistemas de verificación que permitirán comprobar información básica sobre el animal antes de formalizar cualquier operación.

La intención es reducir las estafas y dificultar que animales procedentes de criaderos ilegales puedan ser comercializados de forma anónima.

El microchip gana todavía más importancia

En muchos países europeos la identificación mediante microchip ya es obligatoria. La gran novedad ahora es que los registros nacionales estarán mejor conectados y serán más fácilmente consultables por las autoridades competentes.

Esto permitirá seguir el rastro de los animales con mayor facilidad y dificultará los movimientos irregulares entre países. También se reforzarán los controles sobre los animales que entren en territorio comunitario, una de las vías utilizadas en ocasiones por redes dedicadas al tráfico ilegal de cachorros.

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El foco sobre la cría irresponsable

Otro de los aspectos más relevantes del reglamento afecta a la reproducción de perros y gatos. La normativa endurece las restricciones sobre determinadas prácticas de cría que pueden comprometer la salud de los animales.

Entre ellas se encuentra la reproducción entre animales con parentesco cercano cuando pueda afectar negativamente a su bienestar o aumentar el riesgo de enfermedades hereditarias. La Unión Europea también pone el foco sobre los rasgos físicos extremos obtenidos mediante selección artificial.

Durante años, veterinarios y organizaciones de protección animal han alertado de los problemas respiratorios, articulares o neurológicos que sufren algunas razas seleccionadas por motivos puramente estéticos.

La nueva regulación busca reducir este tipo de prácticas y situar el bienestar animal por encima de determinados estándares de apariencia.

Imagen de un bulldog inglés / Agencias

Más exigencias para criaderos y tiendas de animales

La nueva normativa también endurece las condiciones que deberán cumplir criaderos, tiendas de mascotas y refugios que alberguen perros y gatos.

Entre otras medidas, los animales deberán disponer de espacios adecuados a sus necesidades, no podrán mantenerse de forma rutinaria en jaulas y tendrán garantizado el acceso diario a luz natural durante al menos ocho horas.

Además, los animales con características físicas extremas perjudiciales para su bienestar no podrán participar en exposiciones, concursos o competiciones.

Adiós a tener perros y gatos en jaulas: la nueva norma europea que afecta a criaderos y tiendas / INFORMACIÓN

Un cambio que va más allá de las multas

El reglamento no se limita a endurecer controles o aumentar obligaciones administrativas. Su filosofía responde a una idea cada vez más presente en la legislación europea: los animales de compañía no son simples objetos de compraventa.

Por eso, gran parte de las medidas aprobadas buscan reforzar la trazabilidad de cada animal desde su nacimiento hasta su llegada a una familia, dificultando que desaparezca dentro de circuitos opacos o actividades ilegales.

Qué pasará ahora

Tras su publicación oficial, el reglamento comenzará a aplicarse de forma progresiva para permitir que los países adapten sus sistemas de registro y control. Los cambios no llegarán de un día para otro, pero marcan una dirección clara.

La Unión Europea quiere cerrar la puerta a muchas de las prácticas que durante años han facilitado el comercio irregular de perros y gatos y reforzar la protección de millones de animales de compañía. Para muchos dueños de mascotas puede parecer un cambio lejano. Pero la próxima vez que alguien compre, adopte o registre una mascota, es muy probable que ya esté notando los efectos de estas nuevas reglas europeas.