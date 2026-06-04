Perros contra el miedo a las agujas: así ayudan a los niños en un hospital antes de sacarse sangre

Pocas cosas pueden dar ansiedad a los niños y adolescentes como sacarse sangre. El miedo a las agujas, al dolor del pinchazo puede ser una experiencia muy difícil de sobrellevar para los menores (y también para muchos adultos).

Para intentar mejorar este momento, hay un proyecto en marcha en el Hospital de Manacor (Mallorca) que intenta reducir la ansiedad de los menores que tienen que realizarse extracciones de sangre, con la intervención asistida con perros.

El objetivo de este proyecto es reducir el miedo, el estrés y la percepción del dolor mediante la interacción con perros como parte de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), una disciplina que ha demostrado que disminuye la ansiedad, mejora el estado de ánimo, aumenta la confianza y mejora la gestión del dolor.

Este proyecto está impulsado por Purina España en colaboración con la Fundación S'Hort Vell, tal y como informa EFE.

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Antes, durante y después de la extracción de sangre

En principio, las sesiones tienen lugar en la sala de espera de pediatría, donde los niños y jóvenes pueden interactuar con el perro antes del procedimiento, pero, en algunos casos, el animal podrá acompañar al paciente durante la extracción, siempre sin interferir en la labor sanitaria, y finalizará la intervención con un último contacto que ayude a generar un recuerdo positivo de la experiencia.

El equipo sanitario está especializado en intervenciones asistidas con animales, garantizando tanto la calidad de las sesiones como el bienestar de los perros, que cuentan con estrictos protocolos de salud, higiene y comportamiento, indica la empresa de alimentos para mascotas.

El programa tendrá una duración inicial de seis meses, con sesiones periódicas en horario de mañana, y estará abierto a todos los pacientes pediátricos que, junto a sus familias, deseen participar de forma voluntaria y cumplan los criterios establecidos.

Donación de sangre en la Universidad de Alicante / Daniel Betoret

Impacto positivo

La veterinaria y responsable de comunicación de Purina España, Elisenda Saperas, ha defendido "el poder del vínculo entre las personas y los animales para mejorar la salud y el bienestar".

Considera que este proyecto es un claro ejemplo de cómo, a través de ese vínculo, "se puede contribuir a humanizar la experiencia hospitalaria de los más pequeños y ayudarles a afrontar momentos difíciles con mayor serenidad",

Purina inició en 2015 la investigación, promoción e implementación de las IAA. Entre sus objetivos figura recopilar evidencias científicas que demuestren con datos objetivos el impacto positivo del vínculo humano-animal y promoviendo buenas prácticas para garantizar el éxito.