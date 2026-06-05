El veterinario JuanjoVet sobre darle huevo a tu gato: “Tiene taurina, un nutriente esencial para la visión, el corazón, el sistema inmunológico y la digestión”

La alimentación de los gatos es una parte muy importante para que tengas un animal fuerte y sano. En muchas ocasiones podemos tener dudas de si pueden comer algún tipo de alimento como puede ser el huevo.

El veterinario conocido como JuajoVet ha explicado en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube que los gatos sí pueden comer huevo pero existe una forma correcta y otra peligrosa, así que es importante prestar atención a esto.

Este profesional explica que los gatos pueden comer huevo siempre que esté completamente cocido y preparado de forma simple, es decir, sin sal, sin exceso de aceite, sin mantequilla, sin especias y sin salsas. Puede ser hervido, revuelto o cocinado de cualquier forma sencilla. “Pero ojo, eso no significa que debas empezar a darle huevo todos los días como si fuera su comida principal. Y aquí es donde muchísima gente se confunde, porque una cosa es usarlo como premio ocasional y otra muy distinta es convertirlo en parte fija de su dieta”, señala. A pesar de los beneficios del huevo, no contiene todo lo que el gato necesita para estar sano.

Beneficios del huevo en los gatos

Con moderación tu gato puede comer huevo. Estos animales son carnívoros estrictos y obtienen sus nutrientes de la proteína animal. “El huevo tiene algo muy interesante y es que la clara contiene proteína de alta calidad y la yema aporta grasas saludables que pueden beneficiar mucho al organismo de tu gato”, explica JuanjoVet, que añade que tiene aminoácidos como la taurina, un nutriente esencial para nuestro gato.

“Los gatos sin taurina pueden tener muchísimos problemas. Por eso, como tutores, tenemos que aportar taurina a nuestro gato dentro de su alimentación. La taurina es un nutriente fundamental para la visión, el corazón, el sistema inmunológico, incluso la digestión de tu gato. De hecho, una deficiencia en taurina puede causar problemas graves de salud, así que sí, en pequeñas cantidades el huevo puede aportar beneficios muy interesantes”, explica el veterinario.

El huevo también contiene Omega 3, Omega 6, vitamina como la vitamina A, la D, la B12 y minerales muy importantes para el gato como el zinc, el hierro y el selenio, añade.

¿Cuánto huevo puede comer un gato? “Pues la teoría nos dice que muy poquita cantidad. Para que os hagáis una idea, un huevo grande tiene alrededor de unas 70 calorías y un gato promedio debería de consumir más o menos al día unas 250 calorías. Eso significa que un solo huevo ya representa una parte muy importante de las calorías diarias de nuestro gato. Así que lo ideal es ofrecer solamente una pequeña porción de vez en cuando”, añade JuanjoVet.

El huevo crudo, prohibido

La advertencia que manda este profesional es sobre si le podemos dar al gato huevo crudo, y la respuesta es tajante: no. Los huevos crudos pueden contener bacterias como la salmonella, lo que podría provocar problemas digestivos serios en nuestro gato. Además, la clara cruda contiene una proteína llamada avidina que dificulta la absorción de la biotina, también conocida como vitamina B7. Y si eso ocurre constantemente, podrían aparecer deficiencias vitamínicas con el tiempo en tu gato.