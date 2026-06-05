Abandonado para morir en una finca de Alicante: así ha sido el rescate de Scooby, un perro hallado sin agua y lleno de heridas

Scooby estaba solo. No tenía agua. No tenía comida. Su cuerpo mostraba los signos de un abandono prolongado: delgadez extrema, heridas, garrapatas y una mirada difícil de olvidar.

La protectora Asoka el Grande ha compartido en redes sociales el rescate de este perro, localizado hace unos días en una finca donde, según la entidad, no vivía nadie. El aviso llegó a tiempo y permitió activar una intervención urgente en la que participaron el alcalde de Agost y la Policía Local.

“Pudimos sacarle de allí antes de que el final fuera trágico”, explica la protectora en su publicación.

Scooby estaba esquelético, lleno de heridas y sin agua: el rescate que ha conmocionado a una protectora de Alicante / Instagram: @asokaelgrande

Encuentran a Scooby abandonado en una finca de Agost

El caso ha generado una fuerte reacción en redes por la dureza de las imágenes y por la evolución del perro en apenas unos días. Según relata Asoka el Grande, el aviso alertaba de la presencia de un perro esquelético y lleno de heridas en una finca de Agost, en la provincia de Alicante.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a Scooby en una situación límite. La protectora asegura que estaba “muerto de sed y de hambre”, cubierto de garrapatas y con varias heridas que necesitaban atención.

Las imágenes difundidas muestran al animal extremadamente delgado, con zonas lesionadas y un estado físico muy deteriorado.

Sin chip y sin nadie que se haga responsable

Además, la protectora explica que Scooby no tenía microchip. La protectora explica que los propietarios de la finca aseguran que el perro no es suyo. Una situación que complica todavía más la identificación de posibles responsables y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la identificación animal.

Asoka resume el caso con una frase dura: “Historias para no dormir”. La falta de chip no solo dificulta localizar al titular del animal. También deja a muchos perros en una especie de vacío cuando aparecen abandonados, heridos o perdidos, especialmente en zonas rurales o fincas aisladas.

Atención veterinaria y tratamiento

Tras el rescate, Scooby fue trasladado al albergue y pasó revisión veterinaria. Allí fue desparasitado, se le curaron las heridas y se inició un tratamiento con antibiótico por algunas lesiones infectadas. La protectora también cuenta que se le ha realizado una analítica y que su principal problema parece ser la desnutrición.

Ahora recibe pienso especial y cuidados constantes para recuperar peso y fuerza poco a poco. Asoka el Grande ha pedido ayuda para poder sufragar los gastos veterinarios de Scooby, que incluyen la revisión, las curas, el tratamiento, la desparasitación y la alimentación especial que necesita durante su recuperación.

En uno de los vídeos compartidos, Scooby aparece comiendo. En otro, tumbado junto a una persona, deja ver una expresión mucho más tranquila. La imagen contrasta con la del perro débil y lleno de heridas que fue encontrado en la finca.

Un perro joven que empieza a recuperarse

Scooby tiene solo un año. Ese dato ha emocionado especialmente a muchas personas que han seguido el caso. Pese al estado en el que fue encontrado, la protectora destaca que ya está fuera de peligro y que empieza a recuperarse. “Aún queda camino por recorrer, pero lo más importante es que ya no está solo”, señalan desde Asoka el Grande.

La historia de Scooby no termina en el rescate. Ahora empieza una segunda fase: curar sus heridas, recuperar su salud y, cuando esté preparado, buscar una familia que le ofrezca la vida que hasta ahora no ha tenido.

C. Suena

El abandono animal sigue dejando imágenes difíciles de asumir

Casos como el de Scooby recuerdan que el abandono animal no siempre ocurre en una carretera o en la puerta de una protectora. A veces sucede lejos de la vista de todos. En fincas vacías, terrenos apartados o lugares donde un animal puede pasar días sin que nadie lo vea.

Por eso los avisos ciudadanos son clave. Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia entre llegar tarde o encontrar al animal con opciones reales de sobrevivir.

En este caso, la actuación rápida permitió sacar a Scooby de una situación límite. Ahora come, recibe tratamiento y empieza a levantar la cabeza. Después de haber sido encontrado solo, sin agua y sin comida, esa es la primera buena noticia de una historia que todavía necesita un final feliz para este "bonachón, súper cariñoso y mimoso".