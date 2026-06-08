Guía esencial para pasear a tu perro en verano: cuatro cambios en la rutina por su salud

Ha llegado el calor y, con las altas temperaturas, también los cambios de rutina para nuestros perros. O, al menos, así debería ser para evitar que sufran las inclemencias de un tiempo especialmente abrasador en algunas ciudades.

Desde centros veterinarios y hospitalarios como Anicura aconsejan seguir al menos estos cuatro pasos para evitar que los peludos sufran más de la cuenta en época estival.

Un perro bostezando. / INFORMACIÓN

Pasear a primera hora o a última de la tarde

El primer cambio importante está en el horario. Durante los días de más calor, lo recomendable es evitar las horas centrales y sacar al perro a primera hora de la mañana o a última de la tarde.

Durante estos momentos del día el ambiente es menos abrasador y el paseo evitará la exposición a las temperaturas más altas.

Bañar a tu perro antes de salir ayudará a reducir su temperatura. / Pexels

Bañar al perro antes de salir en días calurosos

Desde Anicura aconsejan que bañar a tu perro antes de salir de paseo en las jornadas de calor intenso reduce notablemente su sufrimiento. El animal afrontará la salida con una sensación térmica más fresca.

No se trata de cambiar toda la rutina diaria, sino de incorporar pequeños gestos que hagan el paseo más llevadero en los días más calurosos.

En horas de máximo calor el asfalto puede quemar las patas de tu perro. / Pexels

Evitar el asfalto si hace demasiado calor

Imagina caminar descalzo en pleno agosto por la Rambla de Alicante. El tipo de superficie también importa y, si hace mucho calor es recomendable evitar pasear por el asfalto. En ciudades especialmente calurosas el suelo puede ser un problema añadido que puede llegar a causarles quemaduras en las patas.

Lo ideal es buscar recorridos alternativos y reducir el tiempo sobre superficies expuestas al sol: tu peludo lo notará.

Tu perro necesita sombra e hidratación, especialmente en los meses más calurosos. / Pexels

Buscar sombra y agua fresca

Buscar sombra y agua fresca es fundamental para asegurarnos de que nuestro perro no sufra un golpe de calor. en días de altas temperaturas, el paseo debe pensarse al milímetro y buscar estas zonas: menos exposición directa al sol, más pausas y recorridos que permitan al animal refrescarse.

Buscar un parque para perros con acceso a fuente y con vegetación es la mejor opción si dispones de algún lugar parecido en tu localidad.

Cambiar la rutina para evitar riesgos

En ciudades tan calurosas como Alicante u otros municipios de la Comunidad Valenciana siempre es recomendable cambiar las rutinas y hábitos de paseo durante el verano. Pasear temprano o el atardecer, refrescar al perro antes de salir, evitar el asfalto y buscar zonas frescas donde el can se pueda hidratar son pasos esenciales que nos ayudarán a protegerlo de las altas temperaturas. No seguir estos pasos supone exponer a nuestros peludos a sufrimientos innecesarios que pueden, hasta incluso, costarnos un gran disgusto si les da un golpe de calor.