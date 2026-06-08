Guía esencial para pasear a tu perro en verano: cuatro cambios en la rutina por su salud
Las altas temperaturas que se experimentan sobre todo en las ciudades hacen imprescindible que apliques estos cambios en los paseos
Ha llegado el calor y, con las altas temperaturas, también los cambios de rutina para nuestros perros. O, al menos, así debería ser para evitar que sufran las inclemencias de un tiempo especialmente abrasador en algunas ciudades.
Desde centros veterinarios y hospitalarios como Anicura aconsejan seguir al menos estos cuatro pasos para evitar que los peludos sufran más de la cuenta en época estival.
Pasear a primera hora o a última de la tarde
El primer cambio importante está en el horario. Durante los días de más calor, lo recomendable es evitar las horas centrales y sacar al perro a primera hora de la mañana o a última de la tarde.
Durante estos momentos del día el ambiente es menos abrasador y el paseo evitará la exposición a las temperaturas más altas.
Bañar al perro antes de salir en días calurosos
Desde Anicura aconsejan que bañar a tu perro antes de salir de paseo en las jornadas de calor intenso reduce notablemente su sufrimiento. El animal afrontará la salida con una sensación térmica más fresca.
No se trata de cambiar toda la rutina diaria, sino de incorporar pequeños gestos que hagan el paseo más llevadero en los días más calurosos.
Evitar el asfalto si hace demasiado calor
Imagina caminar descalzo en pleno agosto por la Rambla de Alicante. El tipo de superficie también importa y, si hace mucho calor es recomendable evitar pasear por el asfalto. En ciudades especialmente calurosas el suelo puede ser un problema añadido que puede llegar a causarles quemaduras en las patas.
Lo ideal es buscar recorridos alternativos y reducir el tiempo sobre superficies expuestas al sol: tu peludo lo notará.
Buscar sombra y agua fresca
Buscar sombra y agua fresca es fundamental para asegurarnos de que nuestro perro no sufra un golpe de calor. en días de altas temperaturas, el paseo debe pensarse al milímetro y buscar estas zonas: menos exposición directa al sol, más pausas y recorridos que permitan al animal refrescarse.
Buscar un parque para perros con acceso a fuente y con vegetación es la mejor opción si dispones de algún lugar parecido en tu localidad.
Cambiar la rutina para evitar riesgos
En ciudades tan calurosas como Alicante u otros municipios de la Comunidad Valenciana siempre es recomendable cambiar las rutinas y hábitos de paseo durante el verano. Pasear temprano o el atardecer, refrescar al perro antes de salir, evitar el asfalto y buscar zonas frescas donde el can se pueda hidratar son pasos esenciales que nos ayudarán a protegerlo de las altas temperaturas. No seguir estos pasos supone exponer a nuestros peludos a sufrimientos innecesarios que pueden, hasta incluso, costarnos un gran disgusto si les da un golpe de calor.
Suscríbete para seguir leyendo
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche
- La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
- La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock