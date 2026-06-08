La Ley de Bienestar animal lo deja claro: atar a tu perro en el campo o terreno puede conllevar multas de entre 500 hasta 200.000 euros según el caso

Los perros han sido durante años vistos y tratados por muchos como herramientas de trabajo, algo que con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal cambia totalmente. Y es que las mascotas forman parte, gracias a la nueva legislación, de un compendio de obligaciones de cuidados y buen trato por parte de sus tutores legales.

La norma estatal que debes citar es la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, publicada en el BOE, establece una serie de prohibiciones que hasta ahora se habían mantenido en un limbo y que ahora debes tener muy claras si, además de no querer que tu peludo sufra, no quieres llevarte una multa.

Un perro atado en una parcela. / Pexels

Perros atados en terrenos

La ley considera animales de compañía "en todo caso", a los perros, gatos y hurones, con independencia del lugar que habiten. En este sentido, uno de los puntos clave de la ley es qué ocurre con los perros que habitan terrenos o campos generalmente usados para la vigilancia de los mismos.

Uno de los puntos clave que ha servido para regular estos casos es la definición de abandono animal. La ley incluye dentro de esta categoría a aquellos animales que permanezcan “atados o en el interior de un recinto o finca” sin que la persona titular o responsable atienda sus necesidades básicas.

Además, el artículo 27 prohíbe mantener alos animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial del tutor.

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Un lugar donde resguardarse

Pero, ¿qué ocurre si se tiene un animal en un terreno sin atar? Aquí la supervisión es la clave. En el caso de los perros, no pueden quedar sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas.

Además, la ley obliga al responsable del cuidado del animal a protegerlo y proporcionarle un entorno de bienestar y seguridad. Además de tener que proporcionarles el alimento, agua y cuidados veterinarios precisos, en el artículo 28 de la ley se exige a los propietarios adoptar medidas de protección tales como utilizar estancias que lo resguarden de las inclemencias del tiempo y situarlas de forma que no quede expuesto de manera prolongada al sol, la lluvia o el frío extremo.

Es obligatorio proporcionar a los perros resguardo y condiciones que los protejan del tiempo. / Pexels

Así que, aunque haya sido costumbre durante muchos años , la Ley de Bienestar Animal prohíbe atar a un perro sin atención en una finca o terreno privados. Si el animal permanece atado o encerrado en un etrreno sin que se cubran sus necesidades básicas, la propia ley lo encuadra dentro de los supuestos de abandono animal.

Multas por atar a tu perro en una parcela

El incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y delitos de abandono animal conllevan sanciones económicas que dependerán de cómo se califique el caso. Para un perro atado en un campo, la multa más probable dependerá del expediente: de 500 a 10.000 euros si se aprecia infracción leve, de 10.001 a 50.000 euros si se considera abandono, riesgo, daño o sufrimiento, y de 50.000 a 200.000 euros si el incumplimiento causa la muerte del animal, siempre que no sea delito