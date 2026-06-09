Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta EducaciónAnuario Económico AlicanteAtracador gasolinera MonforteAccidente tráfico La VilaBailarín rotondas ElcheDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

El consejo infalible del entrenador canino Alberto Sanz: "Lleva siempre una pinza para pasear a tu perro"

El adiestrador insiste en llevar siempre encima este objeto cuando salimos a la calle con nuestros peludos

Llevar este objeto durante los paseos puede ahorarte una visita al veterinario.

Llevar este objeto durante los paseos puede ahorarte una visita al veterinario. / KERIM BELET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Un simple gesto que te puede librar de más de un disgusto. El adiestrador canino Alberto Sanz sabe que el verano es una época donde los paseos del perro tienen un potencial en enemigo más allá del calor y propone un consejo que te puede ahorrar una visita de urgencia al veterinario.

Un perro durante un paseo por el campo.

Un perro durante un paseo por el campo. / Pexels

Las espigas, el enemigo casi insivible

Son muy difíciles de ver por sí solas, pero si detectamos pequeños gestos de nuestro perro, como sacudirse mucho la cabeza, lamerse una pata de forma insistente o estornudar repetidamente, así como si cojea o mantiene un ojo cerrado, es probable que se haya clavado alguna espiga.

Y es que las espigas proliferan muchísimo en primavera y en verano, sobre todo en áreas del Mediterráneo donde hay muchos pinares, aunque los trigales y demás zonas campestres tampoco están libres de peligro. Cuando se secan con la llegada de la época estival, estas espigas no solo se desprenden con facilidad sino que pueden engancharse al pelo, clavarse en la piel o las patas e introducirse en zonas sensibles, como el hocico (sí, puede parecer complicado, pero las espigas se introducen en la nariz de nuestros perros con mucha frecuencia).

Es conveniente, después de dar paseos por solares, caminos o zonas de hierba alta, revisar bien las orejas, patas ,axilas, ingles ojos y morro de nuestro perro. Y es que una espiga clavada puede ser causante no solo de molestias sino también de infecciones graves si no se detectan a tiempo.

Llevar una pinza: así de sencillo

El adiestrador canino Alberto Sanz aconseja llevar siempre una pinza encima cuando salimos a pasear a nuestro perro, sobre todo en verano. Detectar una espiga y poder retirarla a tiempo puede aliviar a tu peludo innumerables molestias, además de evitar que el problema pueda ir a más.

Noticias relacionadas y más

De todos modos, si tu perro sigue teniendo síntomas de molestia, es imprescindible acudir al centro veterinario de confianza para que le hagan una revisión a fondo y retiren aquellos restos o espigas más difíciles de identificar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
  3. Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
  4. En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
  5. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  6. La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
  7. Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
  8. Un perro de raza peligrosa arranca un trozo de oreja a una mujer y hiere a otras dos y a un niño de cuatro años en Elda

El consejo infalible del entrenador canino Alberto Sanz: "Lleva siempre una pinza para pasear a tu perro"

El consejo infalible del entrenador canino Alberto Sanz: "Lleva siempre una pinza para pasear a tu perro"

Profesores hablan de contradicciones de Educación en materia retributiva y reclaman más rigor en la negociación

Profesores hablan de contradicciones de Educación en materia retributiva y reclaman más rigor en la negociación

Juanjo Jiménez, mecánico: “Si tu coche huele a carbón quemado y hay un soplido de motor, cuanto antes vayas al taller menos horas de mano de obra”

Juanjo Jiménez, mecánico: “Si tu coche huele a carbón quemado y hay un soplido de motor, cuanto antes vayas al taller menos horas de mano de obra”

El trasvase del Júcar entregará 38 hectómetros este año a los regantes: el mayor volumen de agua de su historia

El trasvase del Júcar entregará 38 hectómetros este año a los regantes: el mayor volumen de agua de su historia

Visto bueno de Barcala a la celebración de los bous al carrer en El Moralet de Alicante

Visto bueno de Barcala a la celebración de los bous al carrer en El Moralet de Alicante

El desplome del Bitcoin tapa el cambio que ya está transformando el mundo cripto

El desplome del Bitcoin tapa el cambio que ya está transformando el mundo cripto
Tracking Pixel Contents