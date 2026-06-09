El error que agrava el parvovirus y puede acabar con la vida de tu perro, según el veterinario Manuel Manzano

El parvovirus es una enfermedad especialmente grave en cachorros pero hay algo que los humanos podemos hacer para evitar, en notable porcentaje, que pueda ser mortal en nuestro perro. Así lo explica el veterinario Manuel Manzano, impulsor de las cuentas “Veterinario gratis”, un proyecto de asesoría veterinaria con el que busca acercar consejos y recomendaciones veterinarias a más usuarios.

Manzano define el parvovirus como una enfermedad “tremendamente mortal” y advierte de un error que, según afirma, cometen muchos tutores: no actuar de forma rápida frente a la deshidratación que provoca el cuadro.

Por qué el parvovirus es tan peligroso

Manzano explica que el parvovirus tiene afinidad por las microvellosidades del intestino. Esas estructuras, según describe, sirven para absorber agua y nutrientes. El virus las daña y provoca lesiones en la mucosa intestinal.

Por eso, el veterinario matiza una idea importante: “El virus parvo en verdad no mata”. Lo que acaba comprometiendo la vida del cachorro son los síntomas que desencadena, especialmente la deshidratación.

El cachorro, señala, puede morir cuando el daño intestinal hace que se deshidrate de golpe. De ahí que insista en la necesidad de actuar rápido.

Un cachorro de perro. / INFORMACIÓN

La diarrea con sangre, una señal clave

Uno de los signos visibles que menciona Manzano es la diarrea abundante. Además, al dañarse la mucosa intestinal, puede aparecer diarrea con sangre.

En palabras del veterinario, lo que el propietario va a ver “es pura y llanamente mucha diarrea” y, al haberse generado una herida en el intestino, esa diarrea puede venir acompañada de sangre. Estar atentos a este síntoma y acudir rápidamente a un centro veterinario es crucial.

Una camada de huskys siberianos. / INFORMACIÓN

Dos frentes: hidratación y tratamiento veterinario

Manzano resume la actuación en dos frentes: combatir la deshidratación y abordar el daño intestinal. Explica que, en un centro veterinario, lo habitual es colocar una vía intravenosa con suero, administrar tratamiento y combatir otros síntomas como vómitos, náuseas o fiebre.

El veterinario insiste especialmente en la hidratación. En su testimonio, plantea que muchos propietarios escriben porque tienen un cachorro con parvovirus y no disponen de capacidad económica para afrontar un tratamiento completo en clínica. Aun así, reconoce que intentar manejarlo en casa es más difícil y no promete resultados, por lo que lo recomendable siempre es acudir a un hospital o clínica lo más rápido posible.

No esperar y tener claro qué le puede estar pasando al cachorro, así como la necesidad de mantenerlo hidratado, marcará la diferencia y aumentará, según su testimonio, entre un 10 y un 15%, las posibilidades de supervivencia del perro. Aun así, Manzano es claro y recuerda que, desgraciadamente, su propuesta solo aumenta la cifra de éxito, pero no supone una garantía absoluta.