Un experto veterinario lo confirma: haz esto si tu gato araña el sofá, te llama de noche o parece "portarse mal"

Si tu gato araña el sofá, trepa a la encimera o te despierta a las tres de la mañana, no lo hace para fastidiarte ni se está "portando mal". De hecho, la mayoría de estas conclusiones las sacamos al medir los comportamientos de nuestros michis de forma equivalente con la de los humanos sin pararnos a leer ni preocuparnos por cómo nuestros gatos están siendo gatos.

Juanjo Vet, veterinario especializado en comportamiento felino ha dedicado un largo análisis a este tema: la mayoría de las veces el gato simplemente está intentando cubrir una necesidad, solo que de una forma que nosotros no sabemos leer.

El error más común es intentar cortar estos comportamientos en seco: gritar, regañar y hasta incluso echarle agua para que pare su actitud. Funciona un momento, pero el problema sigue ahí. Es más, podría ser peor aún: el gato puede acabar asociando a su dueño con algo amenazante cerca de ciertos sitios, y repetir la conducta en cuanto ese "peligro" desaparece de la habitación.

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La regla del "no-sí"

La propuesta de Juanjo Vet es tan sencilla como efectiva: cada vez que le dices que no a algo, tienes que ofrecerle un sí. Prohibir no es suficiente; hay que darle una alternativa real.

Pongamos el sofá. El gato no lo araña por capricho: ese mueble huele a ti, y rascar ahí es su manera de sentirse seguro y marcar su espacio. Si quieres que use el rascador, ponlo cerca del sofá, no escondido en el cuarto de la plancha.

Una humana besa a su gato. / INFORMACIÓN

Si te despierta de noche

Maullidos, pisotones encima de la cama, zarpazos en la puerta... Si reaccionas, aunque sea para decirle que pare, ya has caído. En este caso el "no" es no hacer absolutamente nada: ni mirarle, ni hablarle, ni levantarte.

El "sí" hay que meterlo antes de que llegue la noche: un buen rato de juego, algo de movimiento, una rutina que le ayude a bajar revoluciones antes de dormir.

Un gato naranja. / INFORMACIÓN

Las carreras y la encimera

Las cacerías imaginarias a las dos de la mañana suelen ser energía sin gastar, sobre todo en gatos jóvenes o que viven en interior. Jugar con ellos no es un extra, es parte de sus necesidades básicas, igual que comer o beber agua.

Con la encimera, el truco no es castigarle cuando se suba, sino quitarle el atractivo al sitio y darle otra opción desde la que pueda vigilar su territorio: un árbol para gatos, una repisa, cualquier cosa que le permita estar en alto.

Los gatos que viven en piso necesitan quemar más energía. / INFORMACIÓN

Sin miedo de por medio

Juanjo Vet descarta de raíz los castigos físicos y artilugios como los collares de descarga. Pueden frenar la conducta puntualmente, pero el precio es caro: más estrés, menos confianza, y una relación deteriorada.

Al final, la idea es simple: no se trata de ganarle la batalla al gato, sino de enseñarle, poco a poco y con calma, a convivir contigo sin que ninguno de los dos acabe agotado.