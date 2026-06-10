¿Por qué se lanza mi perro a las personas? El adiestrador canino Alberto Sanz, explica qué es la reactividad canina

Cuando tu perro ladra, tira de la correa o se lanza hacia otras personas durante los paseos, puede significar que su comportamiento está siendo alterado de forma emocional o conductal que puede ir mucho más allá de la agresividad.

Qué es un perro reactivo

Un perro reactivo no es necesariamente un perro agresivo ni problemático. Se trata de un animal cuya respuesta emocional se desborda ante determinados estímulos, provocando reacciones exageradas que pueden incluir ladridos, tirones de correa o intentos de acercarse bruscamente a personas u otros perros.

Los expertos recuerdan que estas conductas no aparecen por casualidad, sino que siempre tienen una causa concreta.

¿Por qué aparece la reactividad en los perros?

Las causas que pueden originar este tipo de comportamiento son diversas. Entre las más comunes destacan:

Una socialización insuficiente durante la etapa de cachorro.

durante la etapa de cachorro. Experiencias negativas o traumáticas.

Factores genéticos propios del animal.

propios del animal. Dolores, lesiones o molestias físicas que muchas veces pasan desapercibidas.

Por este motivo, los educadores caninos recomiendan analizar cada caso de forma individual y descartar posibles problemas de salud antes de abordar el trabajo conductual.

Razones por las que un perro puede ser reactivo

El miedo

El miedo es uno de los motivos más habituales detrás de la reactividad canina. Cuando un perro percibe a una persona como una amenaza, puede reaccionar lanzándose hacia ella con el objetivo de aumentar la distancia y hacer que se aleje.

Si la persona se aparta, el animal interpreta que su estrategia ha funcionado, reforzando así el comportamiento y aumentando las probabilidades de que vuelva a repetirlo en futuras ocasiones.

La frustración

En otros casos ocurre justamente lo contrario. Algunos perros no reaccionan porque teman a las personas, sino porque desean acercarse a ellas y la correa se lo impide.

Esta situación genera frustración, provocando conductas intensas como saltos, ladridos o tirones. Es una de las razones por las que algunos perros parecen muy alterados cuando están atados, pero se comportan con normalidad cuando están sueltos.

Conductas aprendidas con el tiempo

Los especialistas señalan que, independientemente de cuál sea el origen del problema, si la conducta no se gestiona adecuadamente, el perro termina aprendiendo que reaccionar de esa manera le resulta útil.

Cada vez que obtiene el resultado que busca, ya sea alejar a alguien o acercarse a una persona, el comportamiento se refuerza y se vuelve más habitual.

Cómo comprender la reactividad canina

Los expertos insisten en que un perro no se lanza hacia las personas "porque sí". Detrás de cada reacción existe una emoción concreta y una conducta que se ha ido reforzando con el paso del tiempo.

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Comprender el origen del problema es el primer paso para ayudar al animal a gestionar mejor sus emociones y modificar su comportamiento mediante un trabajo adecuado, constante y adaptado a sus necesidades.