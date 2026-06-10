La Ley de Bienestar Animal lo advierte: estas son las sanciones si no denuncias la pérdida o robo de tu mascota
Cuando un animal se extravía, se debe notificar su desaparición en un plazo máximo de 48 horas
La pérdida o el robo de una mascota es una de las situaciones más amarga que un dueño puede tener. La Ley de Bienestar Animal ampara y obliga a los propietarios del ejemplar notificar su desaparición durante las primeras 48 horas desde que comienza para facilitar su localización y posterior recuperación como bien comenta el artículo 24, en el que se exige que el animal esté en todo momento localizado e identificado
Además, no hacerlo en tiempo y forma puede acabar en una grave sanción por el incumplimiento del artículo 27 de esta ley, que indica las prohibiciones específicas en manejo, cuidado y tenencia de mascotas que existen en España.
¿Cómo se notifica?
Según el artículo 24, esta notificación debe realizarse en el Registro de Animales de Compañía de la comunidad autónoma en la que estás empadronado antes de cumplirse las 48 horas. Hay diferentes vías para llevarse a cabo:
- De forma presencial en las oficinas del censo de mascotas indicado.
- Por correo electrónico a la dirección del padrón animal.
- Telefónicamente llamando al número correspondiente al inventario de ejemplares que entran en esta ley.
- Vía online en la página web del propio registro.
Sanciones y multas
Las multas por infringir la Ley de Bienestar Animal oscilan entre 500 € y 10.000 € en el caso de las infracciones leves.
La normativa considera infracción leve cualquier acción u omisión que, aunque no provoque daño físico ni alteraciones en el comportamiento del animal, suponga el incumplimiento de las obligaciones de cuidado, prohibiciones o responsabilidades legales establecidas para sus propietarios o cuidadores.
Entre las infracciones leves se incluyen:
- No comunicar la pérdida o el robo de un animal.
- Permitir que los animales deambulen sin supervisión en espacios públicos o dejarlos atados sin vigilancia.
- No esterilizar a los animales que tengan acceso incontrolado a otros animales.
- Dejar a los animales sin supervisión en condiciones perjudiciales para su salud, como:
- Permanecer dentro de un vehículo cerrado.
- Quedarse solos en casa durante más de 24 horas en el caso de los perros.
- Quedarse solos en casa durante más de 72 horas en el caso de los gatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- Elche rescata un amonite de 150 millones de años en una losa del suelo junto a la basílica de Santa María
- Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible