La Ley de Bienestar Animal lo advierte: estas son las sanciones si no denuncias la pérdida o robo de tu mascota

La pérdida o el robo de una mascota es una de las situaciones más amarga que un dueño puede tener. La Ley de Bienestar Animal ampara y obliga a los propietarios del ejemplar notificar su desaparición durante las primeras 48 horas desde que comienza para facilitar su localización y posterior recuperación como bien comenta el artículo 24, en el que se exige que el animal esté en todo momento localizado e identificado

Además, no hacerlo en tiempo y forma puede acabar en una grave sanción por el incumplimiento del artículo 27 de esta ley, que indica las prohibiciones específicas en manejo, cuidado y tenencia de mascotas que existen en España.

¿Cómo se notifica?

Según el artículo 24, esta notificación debe realizarse en el Registro de Animales de Compañía de la comunidad autónoma en la que estás empadronado antes de cumplirse las 48 horas. Hay diferentes vías para llevarse a cabo:

De forma presencial en las oficinas del censo de mascotas indicado.

en las oficinas del censo de mascotas indicado. Por correo electrónico a la dirección del padrón animal.

a la dirección del padrón animal. Telefónicamente llamando al número correspondiente al inventario de ejemplares que entran en esta ley.

llamando al número correspondiente al inventario de ejemplares que entran en esta ley. Vía online en la página web del propio registro.

Sanciones y multas

Las multas por infringir la Ley de Bienestar Animal oscilan entre 500 € y 10.000 € en el caso de las infracciones leves.

La normativa considera infracción leve cualquier acción u omisión que, aunque no provoque daño físico ni alteraciones en el comportamiento del animal, suponga el incumplimiento de las obligaciones de cuidado, prohibiciones o responsabilidades legales establecidas para sus propietarios o cuidadores.

Entre las infracciones leves se incluyen:

Noticias relacionadas