Alberto Sanz, adiestrador canino: "Si dudas de cómo va a reaccionar tu perro, collar cien por cien"
El experto indica en qué ocasiones es mejor para tu can utilizar el arnés como alternativa
"¿Collar o arnés? Esa es la cuestión". Este es uno de los debates más habituales entre los propietarios de perros. Para resolver esta cuestión, @adiestramientocaninocdm explica de forma sencilla cuándo recomienda utilizar cada uno de estos accesorios.
Según el adiestrador, la decisión depende principalmente del comportamiento del perro y del nivel de control que el propietario necesite durante los paseos.
Un ejemplo claro y cotidiano
Para ilustrar su postura, el experto utiliza una comparación muy gráfica:
"Cuando conduces un coche, ¿lo haces desde el asiento del piloto o desde el asiento de atrás?", plantea. Desde el asiento del conductor se tiene acceso al volante, los pedales y todos los controles necesarios para manejar el vehículo. Sin embargo, desde los asientos traseros resulta imposible controlar la conducción. A su juicio, con los perros ocurre algo similar cuando se compara el uso del collar y el arnés.
Cuándo recomienda utilizar el arnés
El especialista explica que el arnés puede ser una excelente opción en determinadas situaciones, especialmente para actividades deportivas.
Entre los casos en los que aconseja su uso se encuentran:
- Salidas para correr con el perro.
- Actividades de canicross.
- Paseos en bicicleta con el animal sujeto mediante sistemas específicos.
- Perros equilibrados que no tiran de la correa.
- Animales con un comportamiento predecible y fiable ante estímulos externos.
En estos escenarios, el adiestrador considera que el arnés resulta cómodo y funcional, siempre que el propietario tenga plena confianza en la reacción del perro ante personas, niños u otros animales.
"Tenemos mucho más control cuando le llevamos con collar"
La recomendación cambia cuando el perro presenta dificultades durante los paseos. Según explica, si el animal tira de la correa o existe la posibilidad de que reaccione de forma negativa ante otros perros, personas o cualquier estímulo inesperado, el collar ofrece un mayor nivel de control.
"Tenemos mucho más control de un perro cuando le llevamos con collar", afirma. Por ello, considera que el collar es la opción más adecuada mientras se trabaja en la educación y corrección de comportamientos problemáticos.
La elección final dependerá de cada perro
El experto concluye que, una vez solucionados los problemas de conducta y cuando el propietario conoce perfectamente las reacciones de su mascota, puede elegir libremente entre collar o arnés.
Sin embargo, lanza una recomendación clara para quienes todavía tienen dudas sobre cómo puede comportarse su perro en determinadas situaciones: optar por el collar hasta que exista una mayor seguridad y control durante los paseos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
- Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
- Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil