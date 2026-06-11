Alberto Sanz, adiestrador canino: "Si dudas de cómo va a reaccionar tu perro, collar cien por cien"

"¿Collar o arnés? Esa es la cuestión". Este es uno de los debates más habituales entre los propietarios de perros. Para resolver esta cuestión, @adiestramientocaninocdm explica de forma sencilla cuándo recomienda utilizar cada uno de estos accesorios.

Según el adiestrador, la decisión depende principalmente del comportamiento del perro y del nivel de control que el propietario necesite durante los paseos.

Un ejemplo claro y cotidiano

Para ilustrar su postura, el experto utiliza una comparación muy gráfica:

"Cuando conduces un coche, ¿lo haces desde el asiento del piloto o desde el asiento de atrás?", plantea. Desde el asiento del conductor se tiene acceso al volante, los pedales y todos los controles necesarios para manejar el vehículo. Sin embargo, desde los asientos traseros resulta imposible controlar la conducción. A su juicio, con los perros ocurre algo similar cuando se compara el uso del collar y el arnés.

Cuándo recomienda utilizar el arnés

El especialista explica que el arnés puede ser una excelente opción en determinadas situaciones, especialmente para actividades deportivas.

Entre los casos en los que aconseja su uso se encuentran:

Salidas para correr con el perro.

Actividades de canicross .

. Paseos en bicicleta con el animal sujeto mediante sistemas específicos.

con el animal sujeto mediante sistemas específicos. Perros equilibrados que no tiran de la correa .

. Animales con un comportamiento predecible y fiable ante estímulos externos.

En estos escenarios, el adiestrador considera que el arnés resulta cómodo y funcional, siempre que el propietario tenga plena confianza en la reacción del perro ante personas, niños u otros animales.

"Tenemos mucho más control cuando le llevamos con collar"

La recomendación cambia cuando el perro presenta dificultades durante los paseos. Según explica, si el animal tira de la correa o existe la posibilidad de que reaccione de forma negativa ante otros perros, personas o cualquier estímulo inesperado, el collar ofrece un mayor nivel de control.

"Tenemos mucho más control de un perro cuando le llevamos con collar", afirma. Por ello, considera que el collar es la opción más adecuada mientras se trabaja en la educación y corrección de comportamientos problemáticos.

La elección final dependerá de cada perro

El experto concluye que, una vez solucionados los problemas de conducta y cuando el propietario conoce perfectamente las reacciones de su mascota, puede elegir libremente entre collar o arnés.

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Sin embargo, lanza una recomendación clara para quienes todavía tienen dudas sobre cómo puede comportarse su perro en determinadas situaciones: optar por el collar hasta que exista una mayor seguridad y control durante los paseos.