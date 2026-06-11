Paula Rossi, especialista en comportamiento felino: “Acariciar a un gato con miedo no refuerza ese miedo”

Una de las creencias más extendidas entre los cuidadores de gatos es la idea de evitar acariciar a un animal cuando siente miedo. Pero no es así. La especialista en comportamiento felino, Paula Rossi, indica que esta acción no refuerza esa emoción ni hace que se vuelva más temeroso. Esta interpretación no se tiene desde la perspectiva del Análisis Funcional de la Conducta, disciplina que estudia las causas y consecuencias de los comportamientos, sino de la evolución del animal.

Según la experta, para que una conducta se refuerce es necesario que la consecuencia posterior esté directamente relacionada con el motivo por el que esa conducta se produce. Como ejemplo, señala el caso de un gato que se esconde cuando llegan personas desconocidas a casa. En esta situación, lo que mantiene o refuerza la conducta de esconderse es la posibilidad de evitar el contacto con aquello que percibe como aversivo: los extraños.

“Las caricias, la voz suave o la presencia del tutor no son lo que refuerza esa conducta”, explica Rossi. Por el contrario, estas acciones pueden contribuir a reducir el nivel de activación emocional del animal y favorecer su autorregulación.

La especialista también destaca un aspecto fundamental: las emociones no se refuerzan del mismo modo que las conductas. “El miedo no se premia ni se refuerza; el miedo se siente”, señala. Desde esta perspectiva, acompañar a un gato durante un episodio de temor no provoca que se vuelva más miedoso.

Rossi advierte que lo que realmente puede incrementar el miedo es no respetar los límites del animal o forzarlo a enfrentarse a situaciones para las que aún no está preparado. Por ello, recomienda ofrecer apoyo y contención cuando el gato se encuentra asustado, permitiéndole gestionar la situación a su propio ritmo.

Noticias relacionadas

La divulgadora considera que comprender esta diferencia puede transformar la manera en que las personas ayudan a sus gatos en momentos de estrés o inseguridad, favoreciendo una relación basada en el respeto y el bienestar emocional del animal.