Un pueblo de Castellón cumple siete años de sacrificio 0 con más de 340 animales adoptados

El Ayuntamiento de Onda cumple siete años como municipio de sacrificio cero, una medida pionera implantada en 2019 que ha permitido que ningún animal recogido por los servicios municipales haya sido sacrificado por falta de espacio o tiempo. Durante este periodo, más de 340 mascotas han encontrado una nueva familia y más de 80 han podido regresar a sus hogares.

A través del servicio municipal de recogida y atención de animales, gestionado por una empresa especializada, y de distintas acciones de sensibilización ciudadana, el consistorio ha impulsado un modelo basado en la protección, el cuidado y la adopción responsable, que ha permitido ofrecer una segunda oportunidad a cientos de animales abandonados o extraviados.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha puesto en valor la evolución del programa y ha destacado que “detrás de cada cifra hay una historia de superación, una familia que abre las puertas de su casa y un animal que encuentra una nueva oportunidad”. En este sentido, ha añadido: “Nuestro compromiso es claro: proteger la vida de los animales y seguir fomentando la adopción responsable como la mejor alternativa para garantizar su bienestar”.

Siete años protegiendo la vida animal

La política de sacrificio cero implantada por el Ayuntamiento se sustenta en una estrategia integral que combina la recogida y atención de animales abandonados o perdidos, la promoción de la adopción y las campañas de información y concienciación dirigidas a la ciudadanía.

Un perro en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Gracias a este trabajo continuado, más de 340 animales han encontrado un nuevo hogar durante los últimos siete años, evitando situaciones de abandono prolongado y favoreciendo una convivencia responsable entre personas y mascotas.

El programa Onda Adopta se ha consolidado como la principal herramienta municipal para impulsar la adopción de animales de compañía. A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento difunde los animales disponibles para adopción y acompaña a las familias interesadas durante todo el proceso, promoviendo decisiones responsables y conscientes.

Con más de 340 adopciones, más de 80 animales recuperados por sus familias y ningún sacrificio realizado desde 2019, Onda demuestra que la protección animal y la gestión responsable pueden avanzar de la mano, convirtiendo cada rescate en una oportunidad para cambiar una vida.