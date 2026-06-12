El veterinario Manuel Manzano alerta sobre alimentos mortales que tienes en casa: “El xilitol puede provocar una hipoglucemia brutal y matar a cualquier perro”

Cuando tenemos en casa un perro es muy importante controlar muchos aspectos de su vida como la higiene, el sueño o la alimentación. En este último punto debemos estar muy alerta ya que hay alimentos que a nuestras mascotas pueden no sentarles bien o, incluso, provocarles problemas muy graves o la muerte.

En su canal de Youtube, el veterinario Manuel Manzano explica qué alimentos que tenemos en casa debemos evitar a toda costa darle a nuestro perro. Como todos sabemos el alimento más peligroso para nuestro mejor amigo es, sin ninguna duda, el chocolate. “El chocolate puro es un alimento que mata muchos perros por la presencia de altos niveles de teobromina y de cafeína que lleva, que a nosotros no nos afecta, pero que el perro no tiene enzimas para procesar”, aclara este profesional.

Después del chocolate el alimento más peligroso para los perros puede ser un gran desconocido: el xilitol. El xilitol está presente en tu casa en la pasta de dientes y en muchos chicles, por ejemplo, ya que se trata de un edulcorante natural. “Su organismo libera cantidades brutales de insulina porque piensa que no es un endulzante natural, sino que es simplemente azúcar. Ahí es donde está el problema, que no diferencia el xilitol del azúcar y veréis que el perro empieza a vomitar, empieza a desconcertarse y demás y eso provoca una súper bajada de las de los niveles de azúcar, una hipoglucemia brutal que puede matar a cualquier perro”, relata Manzano.

El chicle puede contener xilitol, muy dañino para los perros / iStock

Uvas, pasas, cebolla y ajo

Otros alimentos que son muy peligrosos para nuestros perros son las uvas y las pasas, ya que “tienen una sustancia en su composición que literalmente hace papilla al riñón, lo destroza”, indica Manzano, que añade que no hace falta que se consuma mucha de esta fruta, con un racimo pequeño en un perro de 20 kilos es suficiente.

Por último, el veterinario explica que la cebolla y el ajo son muy ricos en tiosulfatos, “que lo que básicamente provocan es una anemia hemolítica, es decir, una anemia que que está relacionada con que los glóbulos rojos del perro se rompen y al romperse pues la capacidad que tiene la sangre de llevar en suspensión oxígeno se va perdiendo paulatinamente”, relata.