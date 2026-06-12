Juanjo, veterinario: “Nunca dejes a tu gato más de 24 horas sin comer”

El veterinario y creador de contenido especializado en salud animal @juanjovetmascotas ha lanzado una importante advertencia para los propietarios de felinos: un gato que permanece más de 24 horas sin comer puede desarrollar una patología potencialmente grave conocida como lipidosis hepática o hígado graso.

A través de un vídeo publicado en TikTok, el divulgador explica que la falta de ingesta de alimentos durante un periodo prolongado puede agravar cualquier enfermedad previa que padezca el animal y desencadenar complicaciones de gran relevancia.

¿Qué es la lipidosis hepática?

Según detalla el especialista, cuando un gato deja de comer durante más de 24 horas, su organismo comienza a buscar otras fuentes de energía para mantenerse activo.

“Todas las grasas que tiene en el cuerpo tu gato las va a movilizar para generar energía”, explica el experto. Sin embargo, este proceso puede tener consecuencias negativas para la salud del animal.

La acumulación y procesamiento excesivo de estas grasas en el hígado provoca una degeneración progresiva del órgano, lo que puede derivar en daño hepático y en el desarrollo de una lipidosis hepática, una enfermedad que requiere atención veterinaria urgente.

"Nunca dejes a tu gato con más de 24 horas sin comer"

El veterinario insiste en que los propietarios deben prestar especial atención a cualquier cambio en los hábitos alimentarios de sus mascotas.

La pérdida de apetito durante más de un día no debe considerarse un problema menor, ya que puede ser el síntoma de una enfermedad subyacente y, además, convertirse en un factor de riesgo para la aparición de complicaciones hepáticas.

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Por ello, recomienda buscar asesoramiento profesional si el animal rechaza la comida durante un periodo prolongado y evitar que la situación se prolongue.