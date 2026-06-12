Ya está en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe la venta de perros por internet y la Guardia Civil ya vigila estas estafas

La Guardia Civil ha lanzado una nueva campaña de concienciación para alertar a la ciudadanía sobre las estafas vinculadas a la supuesta venta de cachorros a través de Internet. En un vídeo difundido en redes sociales, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) de la Comandancia de Almería recuerdan que este tipo de fraudes son investigados de forma habitual tras las denuncias recibidas por los afectados.

Los agentes advierten de que muchas de las imágenes utilizadas en estos anuncios son falsas y han sido generadas mediante inteligencia artificial, con el objetivo de atraer a potenciales compradores. Además, recuerdan que la legislación actual establece importantes limitaciones para la comercialización de animales domésticos en línea.

Según la Ley de Bienestar Animal, únicamente pueden anunciar animales domésticos en Internet los criadores debidamente registrados. Estos anuncios deben incluir obligatoriamente el número de registro del criador y la venta debe formalizarse mediante contrato escrito y sin la participación de intermediarios.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier anuncio que no cumpla estos requisitos y aconseja guardar capturas de pantalla como prueba para presentar una denuncia.

Asimismo, los agentes recuerdan que ningún cachorro puede ser entregado antes de cumplir los dos meses de edad. Además, el animal debe contar con microchip identificativo, las vacunas correspondientes y toda la documentación actualizada.

Entre las señales más habituales que pueden indicar una posible estafa, destacan la negativa a permitir que el comprador vea al animal antes de realizar el pago, la exigencia de métodos de pago inmediatos como transferencias bancarias o Bizum, precios excesivamente bajos y la presión para completar la operación con rapidez.

Como alternativa, la Guardia Civil anima a la ciudadanía a optar por la adopción responsable. Según explican, adoptar ayuda a evitar la financiación de redes ilegales de cría y comercio de animales y reduce el riesgo de adquirir mascotas procedentes de situaciones de maltrato.

Noticias relacionadas

Por último, el SEPRONA solicita la colaboración ciudadana para combatir estas prácticas. En caso de tener conocimiento de un criador ilegal o detectar un animal en malas condiciones, los agentes recomiendan contactar de inmediato con la Guardia Civil a través del teléfono 062.