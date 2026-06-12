Víctor Algra, veterinario: "La música puede ser una aliada contra el estrés de los perros"

El sonido ambiental juega un papel mucho más importante de lo que parece en el bienestar de los perros. Así lo explica el veterinario y divulgador Víctor Algra, conocido en redes sociales como "@unveterinario", en una publicación realizada en colaboración con el perfil @porunmundosinleishmaniosis, dedicada a la divulgación y prevención de esta enfermedad que afecta a los perros.

Según señala el especialista, los perros conviven constantemente con estímulos sonoros, pero algunos ruidos intensos e inesperados, como los truenos o los fuegos artificiales, pueden desencadenar episodios de miedo extremo o incluso auténtico pánico. En estos casos, advierte, puede ser necesaria la intervención de un etólogo veterinario para aplicar tratamientos específicos.

Entre las estrategias que suelen emplearse para ayudar a los animales con fobias a los ruidos se encuentran las terapias de modificación de conducta, la creación de espacios seguros dentro del hogar que funcionen como refugio durante situaciones de estrés y, en determinados casos, el uso de medicación bajo supervisión profesional.

Sin embargo, no todos los sonidos tienen efectos negativos. Al contrario, algunos pueden contribuir a generar un entorno más relajado para los perros. Una práctica habitual entre muchos propietarios consiste en dejar música de fondo cuando salen de casa para evitar que sus mascotas se sientan solas o ansiosas.

Sobre esta cuestión, Algra destaca que diversos estudios científicos sugieren que la música sí puede tener un efecto calmante en los perros, aunque no todos los géneros producen la misma respuesta. Según explica, las investigaciones reflejan que estilos como el heavy metal o el rock tienden a incrementar la agitación y los ladridos, mientras que la música clásica se asocia con mayores niveles de tranquilidad y relajación.

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El experto recuerda que cada animal tiene una sensibilidad diferente, pero subraya la importancia de prestar atención al entorno sonoro en el que viven las mascotas, ya que puede convertirse en una herramienta útil para mejorar su bienestar y reducir situaciones de estrés.