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El veterinario Manuel Manzano alerta sobre cómo elegir el mejor pienso para un perro: “Los que abusan del maíz o del trigo generan más diarreas”

Este profesional indica qué ingredientes deben contener y de cuáles no deben tener grandes cantidades

Los piensos comerciales para perros pueden provocar diarreas según sus ingredientes

Los piensos comerciales para perros pueden provocar diarreas según sus ingredientes / CHATGPT

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C. Suena

C. Suena

Muchas veces llegamos a la tienda de animales y vemos tanta cantidad de piensos que no sabemos cuál elegir. Hay muchos genéricos y otros especialmente destinados para un tipo de perro o indicados para algún tipo de dolencia. La oferta de alimentos es mucha, así que ¿cómo podemos elegir uno?

El veterinario Manuel Manzano en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’ explica que, en ocasiones, los problemas de salud de los perros vienen ocasionados por una pienso de mala calidad. Es por ello que destaca que hay que fijarse en que “la cantidad o la base principal de ese alimento no sean ni harinas de maíz, ni de trigo, ni de soja. Y claro, ¿por qué te ponen eso? Pues porque eso da una ración de volumen y es más práctico poner eso que poner carne. Hay que buscar siempre alimentos, lo miráis en la etiqueta, con mayor proporción de carne”, señala.

En este sentido, también incide en que “si por lo general veis que abusan del maíz o del trigo, estos piensos o estos alimentos comerciales generan mucha más cantidad de diarreas, de problemas gastrointestinales”. El veterinario explica también que en muchas ocasiones también la carne que se utiliza suelen ser carnes de deshecho como plumas, picos, patas de pollo… “alimentos que un animal puede comer de vez en cuando pero no puede ser la base de una alimentación”, zanja.

Colorantes y potenciadores del sabor

Manzano también añade que la lista de ingredientes de estos alimentos “sin increíbles” y destaca los colorantes que les añaden, así como los potenciadores del olor que, según explica, se usan para dar mejor aspecto y hacerlos más apetecibles.

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“La conjunción de cereales con proteínas de mala calidad, es decir, nada de salmón, nada de carne de conejo, de ave buena, etc, lo que provoca suele ser en la gran mayoría de casos o bien problemas gastrointestinales, o bien reacciones alérgicas, que el animal nos genere dermatitis o dermatitis atópica”, concluye.

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