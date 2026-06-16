El veterinario Carlos Gutiérrez lo aclara: el sexo del gato importa menos de lo que muchos piensan

Hay debates que dividen a las familias antes incluso de adoptar un gato. ¿Mejor macho o hembra? ¿Será más cariñoso? ¿Marcará la casa? ¿Se escapará? ¿Se subirá a las cortinas como si entrenara para los Juegos Olímpicos? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta tiene más matices de los que muchos creen.

El veterinario Carlos Gutiérrez ha explicado en su canal de Youtube, Mascotas y Familias Felices, que sí existen algunas diferencias de comportamiento entre gatos macho y hembras, aunque no siempre son tan determinantes como se piensa. De hecho, buena parte de esas conductas están muy condicionadas por las hormonas, el celo y si el animal está o no castrado.

En otras palabras: no basta con mirar si es macho o hembra para saber si vas a convivir con un gato tranquilo, pegajoso, independiente, explorador o especialista en tirar cosas desde la mesa a las tres de la mañana.

¿Son diferentes los gatos macho y las hembras?

Según Gutiérrez, los gatos macho suelen ser más territoriales y tienen más tendencia al marcaje, especialmente cuando no están castrados.

Ese marcaje puede aparecer en forma de orina en distintos puntos de la casa, una conducta que suele desesperar bastante a los propietarios. No lo hacen “por fastidiar”, aunque a veces lo parezca. Es una forma de comunicación felina: están dejando información sobre su presencia, su territorio y su estado hormonal.

También es más habitual que los machos intenten escapar si detectan hembras en celo cerca. Ahí entra en juego una combinación complicada: olfato, hormonas y unas ganas tremendas de salir a comprobar qué está pasando fuera.

Las gatas, en cambio, pueden comportarse de otra manera durante el celo. En muchos casos se muestran más demandantes, buscan contacto, maúllan más y reclaman atención con una intensidad que puede pillar por sorpresa a quien nunca ha convivido con una gata.

Los gatos macho no son como muchos creen: un veterinario aclara las diferencias con las hembras / INFORMACIÓN

La castración cambia mucho el comportamiento

Uno de los puntos clave que recuerda el veterinario es que muchas de estas diferencias se reducen bastante cuando los animales están castrados.

La castración no convierte a un gato en otro completamente distinto, pero sí puede disminuir conductas ligadas a las hormonas, como el marcaje, las escapadas, la búsqueda de pareja o ciertos episodios de nerviosismo relacionados con el celo.

Por eso comparar un macho sin castrar con una hembra castrada, o al revés, puede llevar a conclusiones muy equivocadas.

La pregunta no debería ser solo “¿macho o hembra?”, sino también: ¿está castrado?, ¿qué edad tiene?, ¿cómo se ha socializado?, ¿qué experiencias ha vivido?, ¿qué tipo de ambiente tendrá en casa?

Los machos pueden ser más tranquilos

Aquí llega una de las ideas que más llama la atención. Aunque muchas personas asocian a los machos con territorialidad, escapadas o marcaje, Gutiérrez señala que, fuera de los periodos reproductivos, suelen ser más tranquilos en el día a día.

Muchos gatos macho disfrutan de largas siestas, rutinas previsibles y momentos de calma. Dicho de forma menos técnica: pueden ser auténticos profesionales del sofá.

Las hembras, según explica el veterinario, tienden a ser algo más activas, inquietas y exploradoras. También pueden mostrarse más prudentes ante situaciones nuevas.

Eso no significa que todas las gatas sean nerviosas ni que todos los machos sean peluches con bigotes. Cualquiera que haya tenido varios gatos sabe que cada uno viene con su propio manual de instrucciones, normalmente escrito en un idioma que solo entiende él.

El juego también puede cambiar

Otra diferencia habitual aparece en la forma de jugar. Los machos pueden mantener durante más tiempo el interés por juegos dinámicos, persecuciones o actividades más movidas. Las hembras, en cambio, pueden preferir juegos algo más suaves o momentos de exploración más controlados.

Pero de nuevo conviene no convertir esto en una regla absoluta. Hay gatas que no paran quietas y machos que miran una pelota rodar por el pasillo con la misma emoción con la que mirarían un recibo de la luz.

El juego depende también de la edad, el entorno, la salud, la rutina y la estimulación que reciba el animal.

La raza puede influir más que el sexo

El veterinario insiste en un punto importante: la raza puede influir más en el carácter de un gato que su sexo. Hay razas conocidas por ser más sociables, otras más independientes, algunas más activas y otras más tranquilas. También influye muchísimo la genética, la socialización temprana y el trato recibido desde pequeño.

Un gato criado en un entorno seguro, con experiencias positivas y contacto adecuado con personas, puede desarrollar un carácter mucho más confiado que otro que haya vivido miedo, abandono o falta de estímulos.

Por eso elegir entre macho o hembra no garantiza nada por sí solo. Puede orientar, pero no predecir.

El error que muchos cometen al elegir entre un gato macho y una hembra, según un veterinario / INFORMACIÓN

Entonces, ¿es mejor adoptar un gato macho o una hembra?

La respuesta más honesta es: depende del gato. Si lo que preocupa es el marcaje, las escapadas o el celo, la castración y el asesoramiento veterinario suelen ser mucho más importantes que el sexo.

Si lo que se busca es un gato tranquilo, sociable o juguetón, conviene fijarse más en su personalidad concreta que en si es macho o hembra.

Y si se adopta en una protectora, lo ideal es preguntar a quienes lo conocen: cómo se comporta, si busca contacto, si tolera a otros gatos, si es miedoso, si necesita una casa tranquila o si tiene energía suficiente para convertir el salón en un circuito de parkour.

Porque al final, convivir con un gato no va de escoger una categoría perfecta. Va de entender al animal que tienes delante.

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Macho o hembra, tranquilo o terremoto, pegajoso o independiente, todos tienen algo en común: tarde o temprano acabarán haciendo algo raro, mirando fijamente a una pared vacía y dejando claro que en esa casa mandan ellos.