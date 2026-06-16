Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
Son canes que se adaptan bien a la convivencia con familias con niños
Elegir un perro para ser tu compañero de hogar no es algo fácil y no debe regirse por criterios meramente estéticos. Debemos de ser conscientes del entorno en el que va a vivir y las rutinas que compartiremos con él y, a partir de ahí, intentar valorar aspectos en los perros que puedan ser compatibles con nosotros. Educar a un perro no siempre es fácil pero hay razas que pueden ser más sencillas de manejar para personas que no tienen experiencia previa con canes.
Un perro adecuado para un primer propietario suele reunir varias características: temperamento equilibrado, buena tolerancia al aprendizaje, sociabilidad, tamaño manejable y una energía compatible con la vida familiar. En el caso de que decidas adoptar, en esto te podrán ayudar las personas encargadas de los animales en los centros en los que estén.
Pero si hablamos de razas de perros que pueden ser más adecuadas para principiantes o personas sin experiencia previa, el adiestrador canino Álex Elvira comenta cuatro en una de sus publicaciones más vistas en TikTok.
Labrador
Para Elvira, el labrador es un perro cariñoso, sociable, con una energía controlable y perfecto para estar con niños en un piso. “Solo tienes que darle ejercicio diario, marcarle límites y controlar el tema de la comida que son muy comilones y luego les sale pancita”, explica.
Golden Retriever
Esta raza es muy similar a la del labrador aunque suelen ser de un mayor tamaño. El golden también tiene mayor falta de control ante estímulos, por lo que necesita entrenamiento y límites. Al igual que el labrador suelen ser muy comilones y hay que controlarlos para que no se pasen con el peso.
Caniche
“Es pequeñito, agil, con mucha energía y que la gente suele joder por humanizarlos, no lo hagas”, advierte el adiestrador. En este sentido, recomienda establecer unos límites y normas claras y “tendrás un compañero perfecto para pisos, chalets y además un mejor amigo con el que disfrutar día a día”.
Yorkshire
También es un perro pequeño pero con mucha actividad. Elvira recuerda que son perros de caza por lo que se necesita algo más de experiencia para adiestrarlos, “pero si lo llevas bien y le das salida a su actividad física, no necesitas unos paseos extra largos, vas a tener un chiquitín del que disfrutar toda tu vida”.
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