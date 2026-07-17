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Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla

La medida entra en vigor el 21 de julio, amplía el servicio a AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia y fija un suplemento de 40 euros en los trenes comerciales

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Viajar en tren desde Alicante con un perro grande dejará de estar limitado a determinados trayectos. A partir del 21 de julio, Renfe permitirá llevar animales de hasta 40 kilos en prácticamente todos sus servicios, sin necesidad de transportín y sentados junto a sus dueños.

La medida afecta a los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. Hasta ahora, esta posibilidad solo estaba disponible en algunos corredores, entre ellos el de Madrid-Alicante, pero la compañía extenderá el modelo a todo el territorio nacional.

El perro tendrá su propio asiento

Los viajeros deberán adquirir su billete habitual y añadir un complemento específico para perros de hasta 40 kilos. El sistema asignará automáticamente dos plazas contiguas: el dueño ocupará el asiento del pasillo y el animal, el interior junto a la ventanilla.

En cada tren se admitirán como máximo dos perros grandes, que viajarán en el coche identificado como "pet friendly". Además, podrán subir en estaciones intermedias y no únicamente en el punto de origen del servicio.

En los trenes AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo, el suplemento será de 40 euros. Para Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general establecida para el transporte de mascotas. Los billetes podrán comprarse en la web y la aplicación de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales.

Una huella de perro permitirá identificar durante la compra qué trenes admiten animales de gran tamaño sin transportín.

No todos los perros podrán viajar

La nueva opción incorpora varias restricciones. Quedarán excluidos:

  • Los perros de menos de un año.
  • Los considerados de raza potencialmente peligrosa.
  • Las hembras que estén en celo.
  • Los desplazamientos que incluyan enlaces entre trenes.
  • Los servicios afectados por planes alternativos de transporte.
  • Algunas plazas comercializadas bajo tarifas de servicio público en trenes comerciales.

Estas condiciones obligan a comprobar el viaje completo antes de adquirir el complemento, especialmente cuando el trayecto desde Alicante requiere transbordos.

Correa, bozal y documentación obligatoria

Aunque el perro viaje sentado, deberá permanecer sujeto con una correa no extensible de hasta 1,5 metros. El bozal será obligatorio en la estación y durante el embarque y el desembarque.

El dueño tendrá que llevar la documentación oficial del animal, incluida la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía.

Un perro con bozal

Un perro con bozal / Agencias

También será obligatorio disponer de un kit de limpieza con empapador, bolsas, toallitas y productos desinfectantes y antiolor. Renfe entregará además una funda para proteger el asiento y una alfombrilla, que deberán colocarse al subir y retirarse al finalizar el trayecto.

Alicante ya formaba parte del proyecto piloto

El corredor Madrid-Alicante fue uno de los primeros en incorporarse al programa para mascotas de gran tamaño, después de las experiencias iniciales desarrolladas desde 2022 en las líneas Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga.

La principal novedad es que el servicio dejará de depender de unos pocos trenes y trayectos concretos. La ampliación permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos también en servicios como el Euromed, especialmente relevante para las conexiones de Alicante con València, Castellón, Tarragona y Barcelona.

La incorporación de Avant y Media Distancia abre además esta posibilidad a desplazamientos más cortos, aunque seguirá siendo necesario comprobar que el tren concreto dispone de plazas habilitadas.

Solo dos animales por tren

El límite de dos perros de gran tamaño convierte la reserva anticipada en un factor importante. En fechas de gran demanda, fines de semana o periodos vacacionales, las plazas podrían agotarse con rapidez.

Renfe enviará un correo electrónico al propietario 24 horas antes del viaje con un recordatorio de las normas y recomendaciones. La compañía mantiene desde 2022 un acuerdo con Purina para preparar los kits de protección y recibir asesoramiento sobre bienestar animal.

Durante el último año se entregaron cerca de 7.000 kits, y está previsto añadir otros 10.000 durante el tercer trimestre de 2026 ante la ampliación del programa.

Adiós al transportín, pero no a las condiciones

La ampliación facilita los desplazamientos de familias que hasta ahora encontraban grandes dificultades para viajar en tren con perros medianos o grandes. El animal podrá permanecer junto a su dueño durante todo el recorrido, en lugar de viajar encerrado en un transportín.

Sin embargo, no bastará con comprar un billete adicional. La edad, la raza, el estado del animal, la documentación, el uso del bozal y la disponibilidad de plazas determinarán si puede subir al tren.

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Desde el 21 de julio, los viajeros que salgan de Alicante tendrán más opciones para desplazarse con sus mascotas, pero deberán reservar con antelación: solo habrá dos asientos caninos por servicio.

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