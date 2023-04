El cerdo vietnamita, un popular animal de compañía hace dos décadas, ha pasado a ser catalogado como especie invasora en España desde 2020 y prohibido como mascota desde 2022. Originario de Asia, este peculiar cerdo doméstico ganó popularidad en Europa y Norteamérica, pero su abandono en la naturaleza ha generado un impacto negativo en el medio ambiente, principalmente por la erosión del patrimonio genético de las poblaciones españolas de jabalíes.

Cerdo vietnamita: la historia detrás de su popularidad

El cerdo vietnamita no es un señor asiático que no se lava, generalmente, se trata de una raza de cerdos. El cerdo vietnamita (Sus scrofa domestica) es una de las 45 razas o cruces de cerdos miniatura conocidas como minipigs. Estos animales, de variadas características raciales, fueron inicialmente criados para investigación y exhibición en zoológicos. Su popularidad se disparó cuando celebridades como Paris Hilton, Miley Cyrus y George Clooney comenzaron a adoptarlos como mascotas, atrayendo a aquellos que buscaban un animal doméstico exótico y diferente.

Inteligente y sociable, el cerdo vietnamita es limpio y disfruta de la compañía tanto de otros cerdos como de humanos. Su bajo precio, debido a la proliferación de su cría, impulsó su expansión en Europa y Norteamérica. Sin embargo, su pequeño tamaño inicial resultó ser engañoso, ya que estos animales pueden crecer hasta 100 kilogramos y tener una altura de 60 centímetros en la cruz, con una esperanza de vida de unos 15 años.

El lado oscuro del cerdo vietnamita como mascota

A medida que el cerdo vietnamita alcanza la madurez, su comportamiento cambia y se vuelve jerárquico, territorial y, en ocasiones, agresivo. Además, sus costumbres, como chillar y escarbar la tierra, pueden resultar molestas en un entorno doméstico. Encontrar veterinarios especializados en su cuidado y costear su mantenimiento también resultan desafiantes.

La desilusión de muchos propietarios llevó al abandono del cerdo vietnamita en la naturaleza, lo que ha generado un impacto negativo en los ecosistemas locales. Estos animales se adaptan fácilmente a entornos silvestres y, en España, se han dispersado en áreas agroforestales. Su capacidad para reproducirse rápidamente y la falta de depredadores naturales agravan el problema.

El impacto ambiental del cerdo vietnamita abandonado

El mayor riesgo medioambiental asociado al cerdo vietnamita es su posible hibridación con jabalíes o cerdos salvajes. Esta mezcla genética podría aumentar la población de jabalíes y empeorar los problemas que ya causan en cultivos y vegetación natural en España. Además, al no temer a las personas, pueden generar accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, ya que moscas y mosquitos pueden dispersar patógenos como el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), el virus africano de la fiebre porcina (ASF) y la bacteria Streptococcus suis.

Debido a estos impactos ambientales y sociales, las autoridades españolas han prohibido al cerdo vietnamita como animal de compañía desde 2022. Para abordar esta situación, algunas administraciones regionales, como la Generalitat de Catalunya, han implementado planes de gestión y control para aquellos propietarios que ya cuentan con estos animales bajo su cuidado.

La prevención y el futuro del cerdo vietnamita en España

Ante la creciente preocupación por el impacto medioambiental causado por el abandono del cerdo vietnamita, es fundamental fomentar la educación y concienciación sobre la responsabilidad que implica tener una mascota exótica. Campañas de información y regulaciones más estrictas sobre la tenencia de animales exóticos podrían ayudar a prevenir futuros problemas ecológicos y garantizar el bienestar de los animales.

Además, es importante que las personas que aún poseen cerdos vietnamitas como mascotas busquen orientación y apoyo de veterinarios y expertos en el cuidado de estos animales. La adopción responsable y el cuidado adecuado pueden asegurar que estos inteligentes y sociables animales vivan vidas plenas y saludables en entornos apropiados.

En resumen, el cerdo vietnamita ha pasado de ser la mascota exótica de moda a una preocupación medioambiental en España. Si bien su atractivo inicial como compañero de vida peculiar fue indudablemente tentador, las consecuencias no deseadas de su abandono en la naturaleza han llevado a su prohibición como mascota. En un intento por encontrar una solución a este dilema porcino, las autoridades y la sociedad en general deben trabajar juntas para garantizar que estos animales no sigan "haciendo de las suyas" en los ecosistemas españoles y, como dice el refrán, no "echen más leña al fuego" en los problemas medioambientales existentes.