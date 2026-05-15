Los veterinarios avisan a los dueños de perros: si hace este ruido al toser, puede ser una señal de alarma

Hay un sonido que cualquier persona con perro reconoce al instante: una tos seca, rara, insistente, como si el animal tuviera algo atascado en la garganta o estuviera a punto de ahogarse. A veces ocurre una sola vez y se pasa. Otras se repite durante horas, aparece después de comer, al tirar de la correa o cuando el perro se excita demasiado. Y ahí empieza la duda: ¿es una simple carraspera o hay que preocuparse?

El veterinario Pancho Cavero lo resume de forma clara en sus redes: la tos en perros no siempre es “solo una carraspera”. Puede deberse a algo leve, como una irritación, pero también a infecciones respiratorias, colapso traqueal o incluso problemas cardíacos.

Por eso, más que asustarse de entrada, conviene observar bien tres cosas: cuándo ocurre, cuánto dura y cómo se comporta el perro después.

Cuando el perro tose como si se ahogara

Una tos repentina puede aparecer porque el perro ha tragado algo mal, ha olido un producto irritante, ha inhalado polvo o se ha excitado demasiado. En esos casos, el episodio puede ser puntual.

Pero si el perro tose sin parar, hace arcadas, babea, se muestra inquieto o parece que intenta expulsar algo sin conseguirlo, la situación cambia. Puede haber una obstrucción parcial por comida, un trozo de juguete, una astilla, un hueso o incluso una espiga.

En cachorros, razas pequeñas y perros que comen con ansiedad, este riesgo es más frecuente.

Mi perro tose como si se ahogara, ¿qué le pasa? / INFORMACIÓN

El estornudo inverso: aparatoso, pero no siempre grave

No todo ruido extraño significa atragantamiento. Algunos perros sufren episodios de estornudo inverso, un reflejo en el que el animal estira el cuello, abre los codos y emite un sonido fuerte, como si no pudiera respirar bien.

Suele asustar mucho, pero si dura poco y el perro se recupera con normalidad, no siempre implica un problema grave. Puede aparecer por excitación, cambios de temperatura, olores intensos o irritación ambiental.

Aun así, si se repite con frecuencia, dura más de lo habitual o aparece junto a otros síntomas, es mejor consultarlo.

Tos de las perreras y otros problemas respiratorios

Una de las causas más habituales de tos seca es la llamada tos de las perreras, una enfermedad respiratoria muy contagiosa entre perros que comparten parques, guarderías, residencias, peluquerías o refugios.

Suele provocar una tos seca, fuerte, a veces parecida a un “graznido”, y puede ir acompañada de arcadas o espuma blanca. En muchos casos es leve, pero no conviene confiarse, especialmente si el perro es cachorro, mayor o tiene otras enfermedades.

También hay otras causas posibles: bronquitis, laringitis, neumonía, alergias, reflujo, colapso traqueal o problemas cardíacos. Por eso la tos persistente no debería normalizarse.

Las señales de alarma que no debes ignorar

Los veterinarios recomiendan acudir a consulta si la tos dura más de 48 o 72 horas, empeora o aparece acompañada de otros síntomas. Hay señales especialmente importantes:

Dificultad para respirar

Fiebre;

Pérdida de apetito

Apatía o letargo

Secreción nasal amarilla, verde o con sangre

Vómitos repetidos

Encías azuladas o muy pálidas

Desmayos

Sospecha de que ha tragado un objeto

Si aparece alguno de estos signos, no conviene esperar a ver si “se le pasa”.

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Qué puedes hacer en casa si la tos parece leve

Si el perro está activo, come bien y respira con normalidad, se puede observar su evolución durante un corto periodo. Lo recomendable es que descanse, evitar juegos intensos y no exponerlo a humo, ambientadores, polvo o productos de limpieza fuertes.

También conviene revisar si la tos aparece al tirar de la correa. En perros pequeños o sensibles, el collar puede presionar la tráquea, por lo que muchos especialistas recomiendan usar arnés.

Lo que nunca debe hacerse es automedicar. Algunos jarabes y medicamentos humanos pueden ser peligrosos para los perros.

Escuchar la tos también es cuidar

Una tos aislada puede no significar nada. Pero una tos rara, repetida o acompañada de cambios en el comportamiento sí merece atención.

Porque ese ruido que parece un simple carraspeo puede ser solo una molestia pasajera… o la primera señal de que algo no va bien. Y en esos casos, mirar para otro lado nunca es la mejor opción.