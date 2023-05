¿Crees que conoces cuáles son las razas de perros más agresivas? Puede que te sorprendas al descubrir que el perro más temido en este aspecto no es el que esperas. Expertos del prestigioso Colegio Real de Veterinaria de Londres, en el Reino Unido, han llevado a cabo un exhaustivo estudio sobre la agresividad canina, y los resultados han revelado una conclusión sorprendente que ha dejado a más de uno boquiabierto, tal como recoge el diario The Telegraph.

El perro más agresivo del mundo según expertos veterinarios

En base a las investigaciones realizadas, se ha determinado que aproximadamente el 2,2 % de todos los perros pueden ser catalogados como agresivos. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es que dos razas en particular han destacado por encima de las demás en términos de comportamiento agresivo. Se trata de los adorables cocker spaniel y los diminutos chihuahuas, quienes han sorprendido a propios y extraños al alcanzar porcentajes de agresividad superiores al promedio.

Cocker spaniel: la raza adorable con un sorprendente lado oscuro de agresividad

En el caso de los cocker spaniel, la cifra de perros agresivos superó el 4 %, llegando incluso al asombroso 12,1 %. Este dato ha dejado en segundo plano a los rottweiler, quienes hasta ahora habían sido considerados como los más agresivos del mundo, pero cuya tasa de agresividad se sitúa en un 7,46 %.

Para llevar a cabo este estudio, los científicos se enfocaron en analizar a alrededor de 1.400 ejemplares de cocker spaniel inglés. Los resultados obtenidos revelaron además un dato curioso: el color del pelaje parece tener una influencia en el comportamiento agresivo de estos canes. Concretamente, se observó que el 7 % de los perros con un pelaje de color más uniforme presentaban mayor propensión a la agresividad, en comparación con aquellos que tenían un pelaje mixto, cuya tasa de agresividad se situaba en un 3,7 %.

Estos hallazgos demuestran que la agresividad en los perros no depende exclusivamente de su raza, sino que factores como el entorno, el temperamento individual y, sorprendentemente, el color del pelaje, también pueden influir en su comportamiento. Por tanto, es importante no generalizar ni estigmatizar a ninguna raza canina en particular.

Es fundamental recordar que, independientemente de la raza de un perro, la agresividad puede ser gestionada y controlada a través de una educación adecuada, socialización temprana y el establecimiento de límites claros por parte de los dueños. La responsabilidad recae en los propietarios de brindar un ambiente seguro y estimulante para sus mascotas, promoviendo la convivencia pacífica tanto con otros animales como con las personas.

En conclusión, el estudio realizado por expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres ha revelado que los cocker spaniel y los chihuahuas son las razas de perros que presentan mayores índices de agresividad en comparación con otras. Sin embargo, es importante destacar que el comportamiento agresivo de un perro no debe ser atribuido únicamente a su raza, ya que existen múltiples factores que pueden influir en su temperamento. La clave para tener una convivencia armoniosa con nuestras mascotas radica en una correcta educación y cuidado, independientemente de su raza o tamaño.