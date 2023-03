Escoger una mascota no es, o no debería ser, como seleccionar una prenda de vestir. Y, sin embargo, muchas personas se guían por las razas de perro de moda en España para elegir un perro como mascota. Las asociaciones protectoras de animales y los defensores de los derechos animales enfatizan en la importancia de adoptar en lugar de comprar. Adoptar un perro implica no solo ser generoso y darle una segunda oportunidad a un animal abandonado o maltratado, sino que también facilita la creación de un vínculo emocional con un perro agradecido y temeroso en lugar de un cachorro revoltoso que requiere muchos esfuerzos en su educación. Las razas de perros disponibles en los refugios abarcan una amplia variedad de edades, sexos y características.