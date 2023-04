Los perros, especialmente las razas de perros de caza, han sido criados durante generaciones para trabajar junto a los seres humanos en la búsqueda y captura de presas. Aunque la mayoría de los perros de hoy en día viven como mascotas en lugar de cazadores, su instinto de caza sigue siendo fuerte. Es fundamental enseñar a estas razas de perros de caza cómo controlar su instinto cazador para evitar problemas tanto en casa como en entornos urbanos.

Las razas de perros de caza pueden presentar diferentes niveles de instinto cazador, dependiendo de factores como la educación temprana, el entrenamiento y la socialización. El control de los impulsos y la socialización adecuada con otros animales y humanos es esencial desde una edad temprana para minimizar el riesgo de comportamientos indeseados. Es importante recordar que cada perro es único, y no todas las razas de perros de caza presentarán problemas con su instinto cazador.

Los peligros de un instinto cazador incontrolable en razas de perros de caza

Un perro de alguna de las razas de perros de caza con un instinto cazador intenso puede presentar desafíos para sus dueños. Estos perros pueden perseguir animales en un parque o calle, lo que representa un riesgo tanto para el perro como para los animales que persigue. En estos casos, es fundamental enseñar al perro a caminar con correa y reforzar el entrenamiento del control de impulsos.

La genética y el instinto de caza en razas de perros de caza

El instinto de caza es un rasgo genético que se encuentra en muchas razas de perros de caza. Aunque nuestros perros domesticados ya no necesitan cazar para sobrevivir, el instinto de caza sigue estando presente. Es importante recordar que este instinto no se puede eliminar por completo, pero se puede redirigir hacia comportamientos aceptables y controlados.

Algunas razas de perros de caza tienen una mayor predisposición a la caza que otras, como los teckel, beagle, braco alemán y terrier. Sin embargo, incluso razas como los labradores pueden tener un instinto cazador si no han sido socializados y entrenados adecuadamente. Por otro lado, razas más pequeñas como los boxer, bichón maltés y carlino, suelen tener menos problemas con su instinto cazador.

Controlar el instinto cazador en razas de perros de caza mediante el adiestramiento

El instinto cazador en razas de perros de caza es un comportamiento natural y biológico. Cuando un perro persigue a una presa, libera endorfinas, que le proporcionan una sensación de bienestar y satisfacción. Competir con este impulso biológico a través de premios y golosinas puede ser complicado, ya que la caza en sí misma es un premio para el perro.

Cómo entrenar a tu perro para controlar su instinto cazador

Es fundamental que el perro, independientemente de la raza de perros a las que pertenezca, comprenda que dominar su instinto de caza conlleva beneficios mayores que la propia caza. Debe darse cuenta de que estar con su humano es mucho mejor, no solo porque recibe golosinas, sino porque juntos pueden experimentar más emociones que persiguiendo una presa en solitario. El objetivo no es erradicar por completo el instinto de caza, sino redirigirlo hacia un comportamiento adecuado para nosotros. En resumen, el entrenamiento para gestionar el impulso cazador en perros busca que el can pueda ser controlado, sin importar su raza. Para lograrlo, el entrenamiento se divide en cinco etapas principales

1. Fomentar la obediencia básica

Un perro que no responde a tus llamadas en situaciones normales será aún menos obediente en escenarios de caza. Al dominar la obediencia básica, el perro aprenderá las órdenes esenciales, como "sentado", "echado", "ven" o "quieto". Esto es crucial para que el entrenamiento funcione. Los perros adultos que ya han adquirido malos hábitos, como la caza, también pueden aprender estas órdenes básicas, aunque algunas razas puedan ser más cooperativas que otras.

2. Reforzamiento del vínculo y ejercicios de atención

Cuando se encuentran en modo cazador, muchos perros parecen olvidar su entrenamiento. Deben aprender a escuchar tus órdenes incluso en situaciones extremas. Es importante que el perro entienda que tú eres quien da las instrucciones, a pesar de las distracciones y estímulos. Un método eficaz para fortalecer el vínculo entre humano y perro es recompensar su atención, elogiándolo cada vez que preste atención a tus acciones y movimientos.

3. Canalizar el instinto cazador hacia actividades compartidas

Un perro de cualquier raza con un fuerte instinto de caza no se conformará con golosinas para evitar perseguir a una presa. Debes convencer al perro de que interactuar contigo es más emocionante que cualquier persecución, independientemente de las razas de perros a las que pertenezca. Intenta satisfacer sus impulsos de explorar, cavar o correr a través de actividades compartidas, como juegos de buscar y traer, y deportes caninos como agility, canicross o mantrailing.

4. Manejo del autocontrol

El entrenamiento para gestionar el impulso cazador en perros siempre implica el manejo del autocontrol. El perro debe aprender a entender y controlar su instinto cazador, incluso cuando esto contradice su naturaleza animal. Practica ejercicios que enseñen al perro a controlar sus impulsos, como esperar pacientemente antes de buscar un señuelo lanzado previamente.

5. Establecer una señal de emergencia o llamada especial

Debes estar completamente seguro de que tu perro responderá a tu llamado antes de soltarlo en áreas donde haya presas potenciales. Establece una señal de emergencia o un llamado especial que solo uses en situaciones críticas y que le prometa algo especialmente tentador. Los silbatos para perros y golosinas especiales son útiles para practicar esta señal de emergencia en diferentes entornos y situaciones. Utiliza la llamada de emergencia solo en situaciones de emergencia, para que mantenga su efecto y pueda llamar a su perro incluso durante una persecución.

La clave para controlar el instinto cazador en las razas de perros de caza es redirigir su energía hacia actividades más apropiadas y seguras. Los deportes caninos como el agility, canicross o mantrailing pueden proporcionar una salida para los instintos de exploración, excavación y persecución de los perros. Al final, es posible enseñar a un perro cazador que "no todo lo que brilla es oro", y que estar con su dueño puede ser tan emocionante y gratificante como perseguir una presa.