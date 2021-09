Justo un día antes de la celebración de la gala Met en Manhattan, cerca de allí, en Brooklyn, la vuelta a la presencialidad de los premios MTV VMAs ha devuelto a su alfombra roja los 'looks' más extremos e irreverentes que tantas ganas teníamos de ver tras año y medio de pandemia, chándales monocromo y pijamas por Zoom. En su 38º edición, la cita donde Rosalía y Billy Eilish se han llevado el premio al mejor vídeo latino se ha llenado de los artistas más importantes de la música dispuestos a darlo todo para llamar la atención y marcar estilo con sus estilismos más divertidos y atrevidos.

Para dar ejemplo, la presentadora de la gala, Doja Cat, ha sido una de las que más ha llamado la atención con uno de sus modelos (ha llevado varios durante la ceremonia), convertido en 'meme' por obra y gracia de las redes, que lo han comparado con un disfraz 'Baby Shark'. Pero no ha sido ni mucho menos la más osada de la noche en el Barclays Center. Para muestra, este decálogo de modelos impactantes.

1. Doja Cat, 'memetizada' con 'Baby Shark'

Cuando la presentadora de la gala, y ganadora de un Grammy, subió al escenario de los MTV Video Music Awards con un vestido de Thom Browne de la colección Primavera 2018 del diseñador, sabía perfectamente que se convertiría en carne de 'meme' en las redes. Su aspecto de 'Baby Shark' o de gusano toro de Alaska en 'Bob Esponja' ha sido muy comentado por los fans. No fue el único modelo loco (incluido uno con un tocado de silla y zapatos con patas de gallina) que lució en una noche en la que se llevó el premio a la 'Mejor colaboración' por su canción 'Kiss Me More' con SZA.

2. Megan Fox y Machine Gun Kelly, fuego en el cuerpo

Megan Fox eligió un no vestido de Mugler, prácticamente invisible que dejaba ver su ropa interior y su espectacular cuerpazo, para acompañar a su novio Machine Gun Kelly, con un traje en rojo llama con lentejuelas, de Dolce & Gabbana. Ni que decir tiene que fueron una de las parejas más ardientes de la noche. Desde que coincidieron en 2020 en el rodaje de 'Midnight in the Switchgrass' se han vuelto inseparables y allá donde van no pasan desapercibidos. Además, la actriz tuvo que interponerse entre su chico y Connor McGregor, que protagonizaron una casi pelea.

3. Lil Nas X, homenaje a Chocolate Sexy

El rapero Lil Nas X, que se ha alzado con el premio MTV al 'Mejor videoclip' del año por 'Montero (Call me by your name)', imponiéndose a Ed Sheeran ('Bad Habits') o The Weeknd ('Save your tears'), lució un modelo violeta de traje pantalón con una falda capa de Versace que era todo un homenaje al cantante Chocolate Sexy que Eddie Murphy interpreta en la primera parte de 'El príncipe de Zamunda'. No escatimó en detalles, como la postiza melena rizada con extra de laca.

4. Billie Eilish, XL en negro

Con su estilo extragrande habitual, la cantante californiana, que junto a Rosalía ha ganado el premio al 'Mejor vídeo latino' por 'Lo vas a olvidar', acudió a la entrega de los premios con un suéter de punto extragrande y de manga ancha sobre un vestido midi en el mismo color. Su paso por los MTV marcó una de sus primeras apariciones públicas importantes, y tan solo un día antes de la gala Met, de la que será una de sus presidentas este año.

5. Jennifer Lopez ('Jenny from the block') vuelve al barrio

La ubicua Jennifer Lopez -lo mismo se marca un desfile de Dolce & Gabanna y una 'red carpet' en Venecia con Ben Affleck que una actuación en uno de los premios más importantes de la música- volvió a sus orígenes, a la chica del Bronx de 'Jenny from the block', con el conjunto de infarto con una arriesgadísima mini. Un 'look' de David Koma para su temporada Resort 2022, basado en un 'crop top' de mangas largas con un sugerente escote en 'V' invertida, a juego con una falda cortísima y unas sandalias de tiras finas.

6. Travis Scott, a juego y rendido a Kourtney Kardashian

Junto a Megan Fox y Machine Gun Kelly, Travis Scott y Kourtney Kardashian fueron la pareja más fogosa de la noche. Llegaron al Barclays Center de Brooklyn vestidos a juego, de negro integral, y sin poder apartar las manos y los labios mientras posaban para los fotógrafos en la alfombra roja. El batería de Blink-182 vestía un traje negro sin camisa debajo, dejando al descubierto sus muchos tatuajes. Ella optó por un minivestido de Olivier Theyskens en cuero negro.

7. Billy Porter, según Billy Porter

Billy Porter, la nueva hada madrina en la última versión de 'Cenicienta' (con Camila Cabello, en Amazon), brilló como en todas las alfombras rojas a la que le invitan como uno de los mejor vestidos. Para esta ocasión dejó los cancanes y lo tules a un lado para enfundarse en un traje con brillos plateados (a juego con sus sombras de ojos), y unas plataformas con los mismos destellos.

8. Avril Lavigne, glorioso retorno a los MTV

La última vez que la cantante canadiense de pop-rock de 'Complicated' asistió a la gala de los MTV fue allá por el 2003, cuando llegó a la alfombra roja con un corsé con cordones mientras ella y su amiga, Kelly Osbourne, se burlaban de los paparazzi. Ha llovido mucho desde entonces. Anoche Avril Lavigne volvió pero acompañada de su novio, el también músico Mod Sun (con traje a retazos y pelo verde neón). Para la ocasión la artista eligió un 'look' muy del estilo grunge de los 2000, con un traje rosa a cuadros de Area que estaba recortado para mostrar un 'top' con cristales de Cristahlea a juego con el Jimmy Choo adornado con joyas brillantes.

9. Kim Petras, ¡viva el látex!

La cantante y compositora alemana Kim Petras lució uno de los estilismos más provocativos de la noche, con un modelo de látex negro que le tapaba casi toda la cara a excepción de los ojos, la nariz y la boca. Encima llevaba un vestido preciosamente bordado con flores y perlas. Llegó a la gala junto a Paris Hilton en un despampanante descapotable rosa claro.

10. Madonna, la poli buena

Madonna, la reina del pop, debutó por todo lo alto en la gala MTV de 1984 vestida de novia con el famoso cinturón 'Boy Toy' que le diseñó su amiga Maripol y es una habitual en sus actuaciones. Anoche, a sus 63 años, dejó ojiplático al personal con su conjunto de poli de cuero con el que enseñaba sus posaderas, que merecieron una ola en las redes sociales.