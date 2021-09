Perfumes de autor: cómo se crea una fragancia original y cómo elegir la que mejor nos va

Una de las expertas en este sector es María Gabriela Giménez, creativa perfumista nacida en Caracas hace 31 años, que desde el 2017 dirige Anconú, una marca de perfumes de nicho diseñados entre España y Venezuela, pero cuyas esencias se mezclan en Grasse (Francia), cuna de la industria perfumista.

"Son marcas que utilizan muy poca publicidad, no te invaden, no te obligan al consumo, sino que las vas viendo poco a poco, las vas digiriendo, te vas identificando con su historia, con los ingredientes, con el proceso de creación… son marcas muy personales", asegura Giménez. Y aunque estas fragancias se alejan de los dictados del márketing, cada vez tienen más adeptos que buscan su sello distintivo, esto es, la calidad de sus materias primas, la elaboración casi artesanal y el propio proceso de creación, que implica un viaje por el universo del creador del aroma.

-¿Cómo elegir el mejor perfume para uno entre tantísimas marcas y fragancias?

-Todos los perfumes tienen detrás de sí una historia. Muy pocas veces el consumidor se para a leer esa descripción más allá de si es limón o es geranio. Suelen ser unas historias muy cortas y que no te llevan mucho tiempo, pero con las que te puedes identificar o evocar una sensación, que es justo como te quieres sentir al llevar ese perfume. La perfumería de nicho va en sorprender, en mezclar olores que no estamos acostumbrados, por ejemplo mezclar rosa con un toque de cuero. Para elegir bien el perfume lo mejor es no comprarlo enseguida, porque hay que ver cómo lo lleva tu piel, ponértelo un rato y vivirlo. Los perfumes tienen pirámides olfativas, y lo que sale al principio en el primer 'splash' no es el olor que permanece, porque luego evoluciona durante las siguientes horas, y ese es el verdadero olor. Además en cada persona es distinto, en cada piel puede ser que dure más o menos.

-Cada vez hay más perfumes sin género como los de su empresa, ¿a qué se debe?

-Hay diferencias en el pH de la piel de los hombres y mujeres, y eso hace que el olor cambie. Eso mismo nos da pie a que el perfume pueda ser sin género, ya que la misma fragancia puede oler muy diferente en cada uno de los dos. La tendencia en perfumería va por ahí, en la igualdad de los géneros y, también, desde un punto de vista económico, se puede comprar un mismo perfume y compartirlo en pareja. Es más, me parece hasta antiguo tener un perfume que sea únicamente para hombre y únicamente para mujer. En la perfumería de nicho se combinan mucho los olores, los aromas y se juega mucho con las notas, por ejemplo, se puede combinar perfectamente rosa con cuero y sale una fragancia indistinta para mujeres y hombres

"La perfumería de nicho va en sorprender, en mezclar olores que no estamos acostumbrados, por ejemplo mezclar rosa con un toque de cuero"

-¿Qué tipo de fragancias son las que más se llevan ahora, las más demandadas?

-Depende mucho de la temporada. Los cítricos son siempre 'top', y a la gente le encantan para el verano. Pero también gusta muchísimo el cuero, la mirra, la pimienta… Se llevan mucho las fragancias 'spicy', con picante, que, dependiendo de la temporada se mezclan con ingredientes más fríos o más calientes...

-¿Hay un perfume para cada edad?

-No, para nada. Tengo una de mis fragancias que la consumen chicas de 16 y hombres de 50.

"La tendencia en perfumería va por ahí, en la igualdad de los géneros, además, desde un punto de vista económico, se puede comprar un mismo perfume y compartirlo en pareja"

-¿En qué parte del cuerpo hay que ponérselo?

-Siempre en zonas que estén expuestas al aire. Hay que tratar que las prendas de vestir no lo tapen. En las muñecas, y si llevas camiseta de manga corta, en la parte interior de los codos, o en el cuello, entre la oreja y el cabello. Y, sobre todo, nunca, nunca frotarlo, porque al hacerlo se oxida y cambia la evolución de su olor y la duración. Hay que dejar que se seque solo. Por eso es mejor el formato espray, el 'roll-on', que tanto se da ahora, mejor para un retoque durante el día.

-¿Cuál es la cantidad justa para no invadir a los demás?

-Los perfumes de nicho son de por sí olores que no invaden, son olores con los que tú te sientes bien, que se notan que los llevas pero no dejas marcado a todos a tu alrededor. La cantidad justa es un 'splash' en la muñeca y en el cuello, y listo.

-¿Cómo podemos saber la calidad que tiene un perfume?, ¿en qué nos tenemos que fijar?

-Los mejores son los que cuando te los pones te das cuenta que son más aceitosos, que tienen menos agua. Esa es la esencia, que debe ser del 25% en un perfume. Y luego la duración, debería notarse entre 6 y 8 horas (que pueden variar según algunos factores del pH, pero es algo muy mínimo). Un agua de colonia dura 4 horas a lo sumo, porque tiene el 5% de esencia. También depende de los ingredientes que uses, por ejemplo, el limón egipcio es buenísimo, pero el limón italiano es mejor. Eso hace que la concentración y el olor sea más puro, y hace que el perfume dure más y se oxide menos, es decir que no cambie el olor con el paso del tiempo. La vida de un perfume mantenido en buenas condiciones y buena temperatura son tres años por lo menos.

-¿Hay que ser fiel siempre al mismo perfume?

-Para mí es mejor cambiar y jugar como te dé la gana, porque un perfume es sinónimo de cómo te quieres sentir. El consumidor de nicho suele ser poco fiel, va cambiando y va jugando según el estado de ánimo de cada día y cómo quiere sentirse. Yo antes de crear mi marca usaba perfumes de hombre…, pero ahora uso de todo, desde cítricos a amaderados. Los que menos me fascinan son los florales, me cansan muchísimo.

-¿Cómo se elaboran, con qué tipo de elementos?

-Con aceites de los olores que ya existen, así se hace la mezcla cuya concentración ha de ser del 25%. También llevan alcohol y otros ingredientes como los fijadores, que son los que permiten que el perfume se pegue a la piel. Respecto al proceso creativo, lo que tengas que darle hasta quedar contento, en mi caso. Hice tres fragancias en un año y otra me llevó más tiempo, me costó muchísimo. En el proceso de elaboración, por lo menos se tardan tres meses en la maceración.

"El consumidor de nicho suele ser poco fiel, va cambiando y va jugando según el estado de ánimo de cada día y cómo quiere sentirse"

-¿Qué tipo de perfumes duran más?

-Los cítricos, por su naturaleza más acuosa, duran poco. Los que más aguantan son los calientes: la canela, el cuero, la mirra… Y también los florales duran bastante.

-¿Hay que usar uno para el día y la noche o según la época del año?

-Creo que según la época del año, 100%. Va en función de la temperatura.

-Chanel nº5 es un clásico que celebra ahora su centenario. ¿Realmente es tan magnífico?

-En su éxito hay una combinación de márketing y de buscar un estatus. Es un perfume que lo usa la gente mayor, para mí ya está anticuado. Se sigue comprando porque es un clásico, pero dudo que una persona de 30 años vaya a comprarse un 'chanel'. Creo que ahora hay otras generaciones con otros gustos. Por eso es una de las grandes marcas que se está reinventando.