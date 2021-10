Lucir una manicura perfecta no es difícil, aunque con el paso de las semanas puede convertirse en algo más complicado. Si has decidido ponerte unas uñas de gel sabrás que éstas te durarán entre dos y tres semanas antes de que empieces a ver algún defecto.

Las uñas de gel, a diferencia de las acrílicas, tienen un aspecto más brillante y natural. Por su parte las uñas acrílicas son más duraderas y resistentes. Así que si buscas un efecto más natural las uñas de gelish son tu mejor opción.

Además, si tienes en cuenta estos trucos de belleza, la manicura te durará más tiempo con un aspecto estupendo.

Protege tus uñas

Parece una tontería pero no lo es. En muchas ocasiones, y derivado del día, no prestamos atención a lo que hacemos con nuestras uñas. Desde rascar una mancha en una olla cuando estamos fregando o despegar una etiqueta de un bote. Cualquiera de estas dos acciones puede ser un desastre para tu manicura y hacer saltar un trocito del esmalte. ¡Ten cuidado!

Evita el agua caliente y los productos de limpieza

Protege tus uñas también cuando vayas a fregar los platos o te dispongas a hacer una tarea de limpieza. Usar los guantes de goma es lo más fácil que puedes hacer para proteger tu manicura, pero tus manos también lo agradecerán. Los productos de limpieza llevan numerosos componentes químicos que pueden afectar a la manicura.

Líquido de cutículas

Es un truco estupendo y muy sencillo. Aplica líquido de cutículas a diario sobre tus uñas de gelish y no sólo las encontrarás más brillantes si no que les darás un extra de hidratación que hará que el gel no salte con tanta facilidad.

Esmalte transparente

El esmalte transparente que tienes en el cajón debe volver a tu rutina. Si lo aplicas una vez a la semana sobre tus uñas de gel las ayudarán a que estén más protegidas. Además lograrás también que estén más brillantes. ¿Qué más se puede pedir?

Pon un tono clarito

Este ya es un truco para cuando vayas a hacerte las uñas (o si te las haces en casa) y sirve tanto para las uñas de gel como para las acrílicas. Opta por tonos claritos ya que disimula más el crecimiento natural de la uña y si tienes algún picado o alguna zona en la que ha saltado el esmalte podrás disimularlo mejor. Por último y no por ello menos importante... ¡no te muerdas las uñas!