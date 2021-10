Te metes en la ducha y... ¿debo lavarme el pelo? ¿Cuál es la frecuencia recomendada? Lo cierto es que no hay un amplio consenso para estas cuestiones, ya que depende mucho del tipo de cabello de cada persona y de su actividad.

Pero a continuación hemos intentando recopilar las preguntas más frecuentes sobre el cuidado del cabello y darles respuesta.

¿Lavar todos los días o sólo uno a la semana?

Algunos expertos dicen que hay que lavarse el pelo todos los días, mientras que otros afirman que basta con asearlo una vez a la semana. Quizás la mejor opción no sea ni uno ni lo otro, sino un punto intermedio. Según otros expertos conviene limpiarse el cabello cada 3 días y durante 6 minutos. La cantidad del champú que se debe usar es del tamaño de una avellana (o nuez, dependiendo de la largura del cabello), y se debe realizar con un champú neutro y acondicionador (o mascarilla, cada 2 semanas aproximadamente).

¿Cómo hay que lavar el pelo?

Si el pelo y el cuero cabelludo son normales, lo adecuado es lavarse el cabello cada 3 días. ¿Qué proceso hay que seguir? Aplicar el champú, masajear el cuero cabelludo para favorecer la circulación, y añadir poco a poco agua para mezclar bien el producto mientras se sigue masajeando el cuero cabelludo.

¿Lavarse mucho el pelo favorece a su caída?

Los expertos desmienten un mito capilar: lavarse mucho el cabello no favorece su caída. Los pelos que se caen son cabellos "viejos", aquellos que han concluido su ciclo de vida así que el lavado no incide en su pérdida, ya no hay nada que hacer.

¿Qué tipo de champú hay que usar?

Se debe utilizar un champú suave y neutro que no contenga en su composición ni alcohol, ni fragancias o conservantes. Esto es necesario para evitar la irritación del cuero cabelludo o incluso alergias. Aquellos que tengan alguna patología, como la dermatitis seborreica, psoriasis o alopecia, se recomienda alternar el champú neutro con un champú de tratamiento específico para tratar el problema. Los champús cosméticos (para pelo liso, rizado o teñido) se pueden usar tanto de forma continúa como combinándolos.

¿Cuál es la dosis necesaria?

La clave para un buen lavado está en la dosis del producto: es suficiente aplicar la medida de una avellana para cabellos cortos y medias melenas, y una nuez para cabellos largos. Si se lava el pelo a diario basta con aplicar el producto solo en las raíces puesto que el champú ya cae sobre medios y puntas y no hace falta aplicar o frotar a conciencia en el resto de la melena. Se recomienda una sola aplicación de champú.

El uso de acondicionador, ¿sí o no?

En cada lavado siempre hay que usar acondicionador, y cada 10 días aproximadamente se aconseja usar una mascarilla para hidratar en profundidad el cabello. Pero nunca se deben utilizar los dos productos juntos; la mascarilla debe ser un sustituto del acondicionador. Por otra parte, la mascarilla se puede dejar sin aclarar siempre y cuando solo se haya aplicado en medios y puntas. En las raíces puede alterar el equilibrio del cuero cabelludo por lo que no es aconsejable, ni tampoco dejársela puesta y salir al sol.

¿Deben los deportistas lavarse el cabello con más frecuencia?

La respuesta es sí. El sudor ensucia ya que el cabello es al fin y al cabo una fibra, y como tal, absorbe los olores ambientales. Los deportistas o la gente que pasa mucho tiempo en una cocina o ambientes cerrados tienen que aumentar la frecuencia del lavado.

¿Cómo debo aclararme el pelo?

El aclarado debe durar mínimo tres minutos (si es largo deberá durar más) y debe hacerse con agua templada. Es óptimo aplicar agua fría al final ya que sella la cutícula, facilita el desenredado y aporta más brillo.