Las vitaminas son esenciales para nuestro bienestar. Tomar los nutrientes necesarios no solo nos aporta beneficios internos, también se ve en el exterior. La piel y el cabello se hacen eco rápidamente del funcionamiento de nuestro organismo y si algo no funciona bien no lucen como deberían. Por esta razón, es fundamental llevar una dieta saludable y sin carencias. Si quieres que tu piel y tu pelo luzcan radiantes la Vitamina D será tu gran aliada.

La principal fuente de vitamina D es el sol y ahora que los días son más cortos, cada vez gozamos de menos horas de sol. Por esta razón, y para que nuestro cuerpo no note esa carencia de rayos solares, es recomendable que aumentemos en nuestra dieta los alimentos que contienen vitamina D.

¿Para qué sirve la vitamina D?

La Vitamina D es esencial para que nuestro cuerpo asimile el calcio y el fósforo, dos minerales imprescindibles para que nuestros huecos estén fuertes y sanos. Tanto es así, que el déficit de vitamina d puede conllevar enfermedades como la osteoporosis o el raquitismo. Además, esta vitamina tiene un papel fundamental en el sistema inmunitario, que la utiliza para luchar contra los virus y bacterias También es esencial para el sistema nervioso y los músculos.

Dieta rica en vitamina D

Llevar una dieta rica en vitamina D es fundamental para que nuestro cuerpo esté sano por dentro y por fuera. Consumir pescado azul, lácteos y huevos es fundamental para que el cuerpo tenga las cantidades de vitamina D necesarias. Dentro de estos campos, vamos a ver cuáles son los alimentos que más vitamina D contienen. Leche, huevos, pescados, zumo de naranja y setas son algunos de los más destacados.

Alimentos ricos en vitamina D

Pescado azul

El pescado azul es una gran fuente de vitamina D. Sobre todo es recomendable el salmón, el atún y las sardinas. Además, aportan Omega 3.

Lácteos

La leche, el queso, los yogures y la mantequilla contienen mucha vitamina D. En algunos casos, cuando se trata de quesos muy curados por ejemplo, hay que limitar su consumo, ya que aportan muchas grasas y calorías a nuestra dieta.

Huevos

Los huevos destacan por ser una fuente de proteínas pero también de vitamina d, que se concentra fundamentalmente en la yema.

Aguacate

El aguacate es una buena fuente de vitamina D de origen vegetal. Ideal si sigues una dieta vegana y no consumes alimentos de origen animal.

Setas

También podemos encontrar vitamina d en altas dosis en las setas y los champiñones.

Suplementos alimenticios con vitamina D

Si a pesar de tomar el sol y comer alimentos ricos en este nutriente, tu cuerpo presenta algún tipo de carencia de vitamina d, puedes incorporar algún suplemento a tu dieta a base de germen de trigo.

Productos de belleza con vitamina D

Uno de los trucos de belleza más sencillos y efectivos que existen para que tu cuerpo se vea perfecto por dentro y por fuera es llevar una buena alimentación. Si incluyes en tu dieta los alimentos de los que te hemos hablado anteriormente pronto notarás como tu piel luce más tersa y tu cabello está más fuerte. Si con la nutrición no es suficiente, puedes incluir en tu rutina de belleza productos que incluyan en su composición esta vitamina. Cada vez hay más cremas hidratantes para cara y cuerpo con vitamina D.