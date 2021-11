Sofía Suescun ha sorprendido a todos sus seguidores con un espectacular y radical cambio de look. La ganadora de Superviviente ha dejado boquiabiertos a sus fans colgando en su Instagram una fotografía en la que aparece casi irreconocible. Además, y como si la instantánea no fuera suficiente, la ha acompañado con la frase "No me matéis. Tenía ganas de un cambio".

Relacionadas El truco definitivo para limpiar el cepillo del pelo y que quede como nuevo

La influencer, que siempre ha presumido de su larga melena ha colgado una imagen en la que aparece con el pelo corto y de color rosa.

Sin embargo, el sorprendente cambio de look tiene truco tal y como confesaba ella misma poco después. "Tranquilidad... es una peluca. Perdón por los que os habéis hecho ilusiones pero mi melena XXL para siempre", confesaba la influencer en las redes sociales.

En esta ocasión, se colocó esa peluca para una sesión de fotos. Sin embargo, si tú si que tienes ganas de un cambio radical y estás buscando ideas para cambiar de look, aquí te dejamos algunos de los cortes de pelo que más están triunfando esta temporada. Y es que parece que el pelo corto vuelve a estar de moda así que si estás cansada ya de tu larga melena atrévete a dejar a todos con la boca abierta.

Los cortes de pelo que están de moda esta temporada

El pelo corto ya no es solo para el verano. Este otoño las tendencias dictan meter tijera y acabar con las largas cabelleras. Si te atreves con un cambio de look radical toma nota de los cortes de pelo de este otoño 2021.

Los hay para todos los gustos. Desde los ondulados y con volumen hasta los más masculinos.

Muchas influencers ya se han subido al carro del pelo corto y lo lucen en diferentes estilos.

Mechas balayage: cambia de look sin cortarte el pelo

Si tienes ganas de cambiar tu imagen pero no te apetece cortarte el pelo, puedes optar por cambiar el color total o parcialmente. Si quieres una transformación sutil te aconsejamos las mechas balayage, un tipo de decoloración que aporta mucha luminosidad y que está muy de moda.

El tratamiento ideal para el pelo reseco

Si no quieres cortarte el pelo pero tienes las puntas muy resecas y estropeadas no desesperes, hay un producto que podría ayudarte. Se trata de tratamiento Olaplex nº3 que está arrasando en Amazon. Según los miles de internautas que lo han probado, este producto aporta una gran sensación de suavidad al cabello al tiempo que lo repara.

Trucos de belleza para lucir un pelo precioso

Sea cual sea el corte de pelo por el que te decidas, es fundamental que tu cabello esté sano y cuidado. Además de los tratamientos que te ponga en la peluquería, hay multitud de remedios caseros naturales que pueden añadir un plus de luminosidad a tu cabello. Se trata de los numerosos aceites naturales para el pelo seco que puedes encontrar en el mercado. Entre ellos destaca el aceite de coco y el aceite de argán.