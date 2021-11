Las tendencias de belleza van y vienen. Algunas de ellas protagonizadas por ingredientes regeneradores de la piel que, a priori, causan rechazo o repugnancia, como las cremas de placenta, de leche de cucaracha o la baba de caracol. Ahora vuelve a hablarse de un tratamiento antiedad que se puso de moda hace 3 años y al que se sumaron numerosas famosas: el conocido como "crema facial de pene".

Aunque tan llamativo nombre puede llevar a pensar lo que no es... No, no es eso. Se trata del uso de una crema para la piel del rostro para cuya fabricación se utiliza un ingrediente de lo más inusual: células madres obtenidas de los prepucios circuncidados de bebés de Corea del Sur.

Fue la esteticista británica Georgia Lousie la que, a través de Instagram, habló de la popularidad de este tratamiento de "piel de ángel" entre las estrellas de Hollywood.

Esta reputada experta en belleza facial reveló que entre las usuarias de la crema facial de pene estaban las actrices Cate Blanchett, Kate Beckinsale y Sandra Bullock.

Fue esta última, precisamente, la que acuñó el nombre de "facial de pene", tal y como explicó la primera en unas declaraciones a la revista Vogue en la edición de su Australia natal: "Sandra Bullock y yo fuimos a esta esteticista en Nueva York y nos dio lo que llaman facial de pene, y es algo... No sé lo que es o si sólo huele un poco a esperma, pero tiene algo de enzimas de él, así que Sandra se refiere a eso como facial de pene".

Según la página web de Georgia Louise, el suero está compuesto de una enzima que se extrae de "células progenitoras del fibroblasto humano, tomados del prepucio de bebés coreanos recién nacidos, que ayuda a generar colágeno y elastina".

La circuncisión del prepucio de los recién nacidos coreanos es una costumbre muy arraigada en la cultura coreana.

¿Cómo se aplica la crema facial de pene?

Según cuenta la especialista, en su clínica neoyorquina, pionera en este tratamiento exclusivo, lo primero que se hace, antes de aplicar la crema de prepucios de bebés coreanos (allí la llaman de una forma mucho más sofisticada: facial Hollywood EGF -siglas en inglés de factor de crecimiento epidérmico-), es una exfoliación a fondo de la piel.

A continuación, mediante un dispositivo de microagujas y un rodillo se inyecta el suero. Parecido al procedimiento del bótox.

En su momento costaba 650 dólares (ahora seguramente será más cara) y la "intervención", para la que la lista de espera supera los dos años, tiene una duración de una hora y media aproximadamente y es dolorosa. Sin embargo, pese al sufrimiento, tras someterse a esta terapia cosmética las usuarias refieren tener una luminosidad juvenil en su tez.

"Durante un día pareces la víctima de un incendio, pero luego estás bien", confesó Sandra Bullock en una entrevista con Ellen Degeneres en la que dio detalles sobre tan extravagante sérum, del que se convirtió en destacada embajadora.

Katy Perry, Emma Stone, Alexander Wang y Linda Evangelista son otras de las celebridades que han sucumbido al "facial de pene".