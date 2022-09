No puede faltar en ningún armario y es de nuestras prendas favoritas, en cualquier época del año. No hay momento en el que no puedas ponerte una blusa estilosa y cambiar cualquier estilismo. Con un vaquero, una falda, un pantalón de vestir… quedan bien con casi cualquier complemento y las hay tan originales que no saldrás de tu asombro.

Buceando en la nueva temporada de Zara nos hemos encontrado algunas blusas que nos han enamorado. Hemos hecho una selección variada y para todos los gustos pero con un denominador común: el estilo. Empezamos con la más sobria de las cinco blusas que hemos encontrado, un modelo en negro con cuello subido y manga larga acabada en puño en forma plisada, lo que le da un toque muy original. Además la espalda es muy sensual ya que tiene una gran abertura que se cierra con dos botones en el cuello. Su precio es de 25,95 euros. Las blusas tipo plumeti siempre son un acierto y si las combinas con volantes, mejor que mejor. La marca de Inditex tiene una blusa en color crudo semitransparente de la que no podrás despegar los ojos. Tiene el cuello subido y la manga larga y el detalle de volantes en forma de A invertida sobre el pecho. Las mangas están rematadas también con una aplicación de encaje y volantes. Puedes llevarla por dentro de la falda o el pantalón o por fuera, ya que el largo es perfecto. El cierre también es por la parte posterior con un botón. Su precio: 25,95 euros. Si te gusta enseñar el ombligo o las blusas más ajustadas y un poco más subidas puedes optar por esta plisada en color crudo con fajín. La combinación de fajín, cuello alto y ajuste en las mangas a juego la hace muy muy original. Pero no se queda ahí y es que la apertura de la espalda en forma de A invertida está rematada por un lazo detrás. Preciosa. Cuesta 29,99 euros. Te puede interesar: Moda Cuesta 16 euros y es de Sfera: el vestido otoñal que trae de cabeza a las influencers Moda Stradivarius tiene el jersey más bonito de este otoño por menos de 20 euros Moda El look de Chenoa que querrás copiar Más volantes. Esta blusa en blanco roto puede cumplir todas tus expectativas. Tiene cuello solapa y manga larga con detalle de volantes en los puños y tiene un cierre frontal que queda oculto por la solapa. Ideal para llevar con unos vaqueros o con un pantalón más formal. Cuesta 25,95 euros. Por último una camisa. Se trata de un modelo fluido con cuello redondo en color rosa claro. El detalle de las plumas está presente en el frontal y en las mangas y cuesta 35,95 euros.