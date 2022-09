¿Haciendo el cambio de armario? Si estás en estas labores seguro que ya estás guardando camisetas de tirantes y manga corta y buscando esas blusas y faldas un poco más largas y tupidas. También es hora de que vayas echando un vistazo a tus jerséis de punto para ver en qué condiciones están y si tienes que renovarlos.

El jersey es la prenda más versátil del invierno pero que si das con uno de punto fino puede convertirse en tu gran aliado también durante el otoño. ¿No lo has encontrado? Nosotros sí, y es que Stradivarius tiene el jersey más bonito que hemos visto hasta ahora, o por lo menos, hasta ahora. Además su precio es irresistible: 17,99 euros.

Este jersey es de tipo amplio, de manga larga y está elaborado en viscosa (71%) y poliamida (29%). Destaca por su cuello barca y su corte a media cintura, ideal para combinar con una pantalón de tiro alto o una falda. De hecho la modelo lo combina con una falda de punto, de corte midi y con abertura, que también nos parece ideal.

Además este jersey lo tienes disponible en color crudo, negro, gris mezcla y el que más nos ha gustado: púrpura. Es un color muy de otoño y con el que puedes arriesgar estando tranquila de que no te vas a equivocar.

Jersey para las más atrevidas

Si buscas arriesgar más, también puedes hacerlo con un jersey de punto de rejilla que también tiene Stradivarius. Se trata de un jersey de punto calado con cuello redondo y manga larga que tiene el mismo precio que el anterior. Eso sí, tú decides cómo combinarlo porque el punto ya te decimos que no deja nada a la imaginación, así que lo mejor es que te hagas con una camiseta básica para ponértela debajo. Esta prenda la tienes en color verde, negro y piedra.

Jersey básico, un fondo de armario imprescindible

Cómo no en tu armario no pueden faltar los jerséis de punto básicos para combinar con cualquier falda o vaquero y sacarte de un apuro. En Stradivarius tienes muchos modelos disponibles que pueden adaptarse a tus gusto: con cuello semicisne y punto de rayas, más gordito y con ochos, completamente liso y de cuello vuelto o extra grande para las que les gusta que la comodidad y el estilo no estén reñidos. Además lo mejor es que la variedad de colores hace que sea imposible que no encuentres uno que te guste.