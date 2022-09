Un millón de seguidores tiene en Instagram la cantante Chenoa. La mallorquina comparte con sus seguidores sus proyectos profesionales y su día a día. Entre ellos no puede faltar lo que ella apoda su #fotoespejo, un clásico en sus publicaciones en los que muestra el look que lleva ese día. Y el último ha arrasado.

Ahora que parece que ya empezamos a tener la mirada puesta en las mangas más largas, los tejidos un poco más tupidos y pensamos seriamente en sacar las botas del armario, llega Chenoa para crearnos necesidades… porque el conjunto que nos ha enseñado no ha pasado desapercibido.

La cantante muestra un vestido marrón de largo midi que es muy sencillo pero no puede ser más estiloso y elegante. El vestido es tipo wrap, es decir, con el escote cruzado hasta un poco por encima de la cintura. Con este estilo consigue estilizar su figura y además añadirle una bonita caída en forma de volante al conjunto. Además el estilo de las mangas un poco anchas le da un toque informal ideal para ir a trabajar o para ir a tomar algo por la tarde.

Sus seguidoras no han tardado en preguntarle de dónde es el vestido y ella ha resuelto todas sus dudas: de Zara. Pero malas noticias: no está disponible en la web de Inditex. No sabemos si está agotado o simplemente es de otra temporada pero no podrás hacerte con este mismo.

Los complementos, la clave

Para potenciarlo más si cabe lo ha combinado con uno de los accesorios de este otoño: un cinturón de cuero marrón. Un básico, tienes que hacerte con uno para que forme parte desde ya de tu fondo de armario, ya que podrás usarlo con vestidos, faldas o con unos vaqueros. En esta ocasión este complemento le ayuda a “cerrar” el wrap del vestido y le queda fenomenal.

El calzado de la cantante no ha pasado tampoco desapercibido. Hace unos días nos enseñaba un look muy “ponible”: vaquero, top blanco y botas camperas grises y repite con el vestido. Chenoa ha sacado del fondo del armario estas botas de antelina y parece que no se las piensa quitar en todo el otoño y es que son ideales gracias a su estampado calado que se llevó hace ya algunos años. ¿Volverán con fuerza? Búscalas por si acaso en tu armario…

Si quieres completar el look con alguna chaqueta puedes optar por una de cuero también en color marrón o atreverte con una vaquera de talle corto. ¡Acierto seguro!