Es un referente del mundo de la moda en nuestro país, qué duda cabe. Todo lo que se pone Paula Echevarría es analizado con lupa y, por supuesto, copiado. Si ella lo lleva, lo más seguro es que sea o se convierta en tendencia, por eso sus más de dos millones de seguidores en Instagram miran con lupa todos sus looks.

Ya este verano se hizo popular este vestido precioso para combatir los calores horribles de agosto y ahora, en Got Talent, sus estilismos son de lo más esperado.

Pero no sólo estos conjuntos espectaculares para salir en televisión, sus estilismos del día a día no dejan indiferente a nadie. En esta ocasión, Paula nos muestra un look para salir una noche de cena con sus amigas y tiene un claro protagonista: un mono de cuero negro. Paula lo combina con una chaqueta de pata de gallo en color blanco y negro de Mango (59,99 euros) y con uno de sus básicos: unas botas estilo cowboy de tiro alto también en negro.

Pero la verdad es que no podemos despegar los ojos de este bonito mono de piel con botones en el frontal y corto, muy corto de pierna. Este mono, de una de sus tiendas fetiches, se llama Rita y también tiene dos bolsillos delanteros que lo hacen muy original. Su precio es lo que también nos ha llamado la atención: 550 euros.

Si no puedes (o no quieres gastarte) este dinero en una prenda de ropa no hay problema, tenemos varias alternativas para que puedas copiar el look de Paula sin hipotecar parte de sueldo.

Buceando en Internet hemos encontrado un mono corto negro en Asos que nos parece ideal. Es tipo esmoquin con solapas de muesca, cinturón anudado a la cintura y cierre de botones con diseño de botonadura doble. Obviamente el cuero es sintético ya que su precio es de 27,99 euros.

En H&M también tienes otra alternativa más barata todavía. Un mono de manga larga de piel sintética en color negro, con lazada a la cintura que sólo te costará 19,99 euros. Y por último en Mango tenemos una versión de pichi efecto piel por si el mono no te va y prefieres un vestido. Es muy sencillo con cuello en V ancho, ideal para llevar con una camiseta debajo y darle un toque más informal. Te costará 29,99 euros.