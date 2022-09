La ropa de otoño se va abriendo paso poco a poco en el armario y los vestidos más ligeros, las camisetas de tirantes comienzan a guardarse para dar paso a otras texturas más acordes con el otoño y unos tonos más neutros.

Algo que no puede faltar en tu armario, y que a buen seguro que tienes más de uno, son unos jeans y una cazadora vaquera. Se trata de dos básicos que puedes combinar casi con cualquier cosa y que por eso seguro que ya estás desenterrando para darles mucho uso.

Con este cambio de armario muchos ojos están puestos en las influencers de nuestro país y en qué llevan para tratar de detectar tendencias y saber qué se llevará en esta estación. Así que si has estado atento (y si no te lo contamos nosotros) hay un conjunto vaquero que las ha enamorado y a tí seguro que también.

María Pombo, Laura Matamoros y su hermana Anita Matamoros no se han podido resistir a un conjunto vaquero en tono amarillo pálido de la marca Name the brand. ¿Te suena? Sí, es la marca de ropa de la pequeña de las Pombo y que suele lucir habitualmente, así que no es de extrañar que sus amigas también se decanten por ella.

Y es que el conjunto no puede ser más ideal: un jean de tiro alto y una cazadora de corte elevando, por la cintura, que puedes combinar con una camiseta básica blanca debajo. No puede ser más sencillo y más ponible.

El conjunto pertenece a la colección L.A Baby y ambas prendas cuestan 89,95 euros, así que el conjunto te sale por casi 200 euros.

Una alternativa más económica

Si no quieres o no puedes gastarte esta cantidad de dinero en un conjunto, en Mango hemos encontrado dos alternativas con las que te ahorrarás unos euros y tendrás prendas muy similares. Así tienes disponible una cazadora vaquera en color blanco (29,99 euros) con un corte muy similar a la anterior. Puedes combinarla con un jean en el mismo color (tienes unos por 19,99 euros o con una falda vaquera blanca con abertura en el centro (25,99 euros).

Otra opción que se parece más en el color al que lleva María Pombo es una cazadora vaquera con unos originales cordones en tono beige (49,99 euros) que también tiene los vaqueros con este detalle (39,99 euros).