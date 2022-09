Llega el otoño, llega el cambio de estación, el cambio de armario y, por qué no, el cambio de look. Tras los meses de verano donde la piel y el pelo sufren más de lo habitual es muy frecuente ver cambios radicales en las melenas, tanto de las famosas como las que no.

Pero este no lo vimos venir. Si hay algo que caracteriza a la influencer Marta Lozano es su larga melena morena. Una melena que luce como nadie y que la puede llevar de la forma más desenfadada o en un elegante moño como el que lució el día de su boda en el mes de mayo. Con trenza, coleta o suelto Marta está muy favorecida, pero ha querido dar un paso más, un cambio. Su melena ya le llegaba hasta casi el ombligo y ha querido comenzar el cambio de estación cortándosela, y no un poco no… ¡hasta 40 centímetros! Estamos convencidos de que este corte de pelo se va a convertir en tendencia a la de ya. Se trata de una media melena o lo que se denomina clavicut, una melena midi que llega hasta la clavícula, que le servirá para sanear por completo su pelo. View this post on Instagram A post shared by MARTA LOZANO (@martalozanop) Marta ha confiado en sus estilistas de cabecera que han explicado que el “corte estrella deja el cabello con unas capas muy ligeras exclusivamente en la zona de atrás. En la parte delantera se ha mantenido la sensación de cabello entero para facilitar el peinado y favorecer las facciones de Marta”. Así que ya sabes, si te animas sólo tienes que darle esta detallada descripción a tu peluquero, ya que, según explican este estilo es tendencia también porque se puede peinar de forma muy versátil para el día a día o para cualquier evento. Además con este corte podrás llevarlo liso, hacerte unas ondas surferas para darle más movimiento, marcar más las ondas para un toque más sofisticado o sumarte a la tendencia del cabello suelto pero mojado recogido detrás de las orejas. Te puede interesar: Moda Keratina: ventajas y desventajas Moda Cuatro mascarillas caseras para hidratar el pelo seco tras el verano Moda ¿Cabello seco y sin brillo? Tres trucos caseros para darle una nueva vida View this post on Instagram A post shared by MARTA LOZANO (@martalozanop) “No me lo creo. Pero en algún momento tenía que pasar” decía Marta en su Instagram donde puede verse cómo le cortan su trenza de 40 centímetros y se ve por primera vz frente al espejo. N da crédito pero la joven, tras el susto inicial, está muy contenta con este cambio que tanto le favorece y que estamos seguras de que más de una copiará este otoño. Y tú ¿te animas?