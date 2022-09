Ya llevamos algunos años de tendencia y parece que ha venido para quedarse. Los trajes rectos se han convertido en uno de los indispensables en cualquier armario que se precie. Y no unos trajes cualquiera, la tendencia es que hay que arriesgar con los colores.

No se nos ocurre un dos piezas más versátil que este: puedes llevarlo con una camisa y un zapato de tacón para una reunión importante o con una camiseta y unas deportivas para un look más informal. ¿No te parece ideal? Si no tienes ninguno, quieres renovar el que ya tienes o simplemente quieres saber cuál es la tendencia actual te lo contamos.

El traje azul más buscado

Nos enamoramos cuando lo vimos y todavía no podemos sacárnoslo de la cabeza. Y es que Nuria Roca nos ha creado una necesidad con este traje azul que lleva y que tan bien bien le sienta. Se trata de un dos piezas compuesto por un pantalón recto con bolsillos y de tiro alto y una blazer con un botón en el mismo color azul cielo. Nuria los combina a la perfección con una camiseta de rayas en blanco y azul marino y unos stilettos en color beige. Un acierto total.

Cuando ya nos lanzábamos a buscarlo en la web de Mango vemos que Laura Escanes también se ha sumado a esta tendencia. Esta vez con un traje en un azul eléctrico con un pantalón fluido y una blazer extra size con tres botones. Laura lo combina con unas sandalias negras con una plataforma de vértigo y un top también negro.

Dónde comprar el traje azul

Nos lo pusieron difícil. El conjunto de la influencer no sabemos de qué firma es (seguro que Laura nos saca en breve de dudas) y el de la presentadora valenciana es de Mango pero… en la web ya no aparece.

No pasa nada. Lo hemos encontrado si no igual, casi idéntico y a un precio muy asequible. Si tu apuesta es el azul eléctrico tienes una blazer básica en este tono en Lefties. Tiene cuello solapa, hombreras y falsos bolsillos a ambos lados. Cuesta 19,99 euros y puedes hacerte con el pantalón a juego de tiro alto y tobillero por sólo 15,99 euros.

Si optas por un color más clarito tienes una blazer más holgada con doble botón, hombreras y bolsillos delanteros con cierre de solapa (25,99 euros). en esta ocasión los pantalones daddy también tienen más caía y son más largos (19,99 euros).