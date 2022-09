Comienza el otoño y las tendencias de moda comienzan a adaptarse a las nuevas temperaturas. Las mangas y los largos comienzan a alargarse por debajo de la rodilla y los tejidos comienzan a ser un poco más gordos.

El punto siempre es un aliado a la hora de componer nuestros looks de esta temporada. Pero te proponemos que no sea en un jersey si no que apuestes por una prenda muy ponible y muy versátil: en una falda.

Las faldas de punto largas son ideales para esta época del año porque son calentitas sin agobiar y tremendamente cómodas. Además tienen una característica que para muchas será muy importante: realzan la figura. Otro punto a favor, no son prendas caras, de hecho hemos encontrado cinco modelos que están realmente bien de precio y serán el complemento perfecto en tu armario.

Faldas de punto baratas

Casi todas las marcas han hecho su propia versión de la falda de punto y la verdad que hemos tenido un flechazo con estas cinco. Esperamos que te gusten tanto como a nosotras.

Comenzamos por Zara. La marca de Inditex tiene dos (y muchas más) faldas que nos han parecido muy versátiles para el invierno. La primera de ellas es una falda de punto pintelle, de midi y tiro alto con cintura elástica. Tiene un color beige en un tejido de flores un poco transparente. El punto original se lo da su bajó en envasé que le da un toque de vuelo ideal. Tiene un precio de 29,95 euros y puedes combinarlo con un jersey oversize en el mismo punto y que tiene el mismo precio.

Para un estilo más sobrio Zara te propone esta falda midi de punto azul marino con botones bordados. Tiene tiro alto, falsos bolsillos en la parte delantera y una aplicación de dos botones dorados. Cuesta 29,95 euros.

Nos pasamos a Mango y encontramos una falda lápiz de punto con un tejido mezcla de lana y alpaca muy favorecedor. Tiene un diseño midi y cintura elástica. Puedes elegirla en color arena o salmón (29,99 euros) y jersey a juego.

Punto pero calado y en un precioso color rojo. Así es la falda, también de mango en tejido de lúrex y largo hasta los pies. Es semitransparente ya que cuenta con una minifalda a modo de forro (49,99 euros). Preciosa.

Y por último, en Stradivarius tenemos la versión más económica (17,99 euros). Una falda de punto con una atrevida abertura en la pierna con cierre de dos botones y que puedes elegir en color negro, gris mezcla o púrpura. Ideal para un look más casual.