El huracán que ha supuesto la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó arrasaba todo este fin de semana. Si a finales de semana los protagonistas anunciaban su compromiso, éste no duró casi ni 24 horas tras difundirse unas imágenes del empresario besando a otra mujer en un festival de música estadounidense.

Al principio la marquesa de Griñón no dio credibilidad a las imágenes ya que su pareja le afirmó que eran de 2019 pero las pruebas que fueron saliendo a continuación no dejaron lugar a dudas: había sido este verano. Falcó cogió sus cosas, se fue casa de su madre y borró la foto con el anillo de compromiso dando así carpetazo a una relación de vario años.

Pero la vida sigue y como ha reconocido la propia Tamara hay que seguir trabajando, porque una cosa son los problemas del corazón y otra las obligaciones laborales. Así que este martes hemos podido ver a la hija de Isabel Preysler en un acto de la empresa de la que es imagen. Tamara respondía sin tapujos y abriendo su corazón a todos los periodistas que allí se congregaron para saber cómo estaba su maltrecho corazón.

Esta era su primera aparición pública desde la ruptura y la marquesa sabía que no podía dejar nada al azar y su look no iba a ser menos. La sobriedad era el objetivo que se marcó y lo cumplió con creces pero además de una forma totalmente elegante.

Tamara elegía para la ocasión un traje de pantalón negro con camisa blanca. Un look black and white para sentirse empoderada, elegante y segura de sí misma. La ocasión lo merecía. El traje de chaqueta le quedaba impecable: pantalón de tiro alto y corte recto y blazer con solapas de corte masculino. Completaba el conjunto una blusa blanca con cuello boho que realzaba su cuello y le favorecía mucho.

Los complementos, también cuidados al detalle, fueron un bolso de mano metalizado y unos salones negros con detalles en plateado y tacón fino. Apuesta segura.

Peinado y maquillaje sobrios

En cuanto a complemento, lo primero en lo que nos hemos fijado todo ha sido en sus manos. ¿Llevaba el anillo de compromiso que le regaló Íñigo? La respuesta es no. Tamara explicó que lo dejó en la casa que compartían cuando se fue con su madre.

En cuanto al peinado Tamara ha apostado por la comodidad y la sobriedad por lo que nada mejor que raya al medio y coleta baja, no hacía falta nada más.

Lo mismo que con el maquillaje: apuesta por la sencillez en labios y mejillas ligeramente rosados y un marcado eye liner negro que la favorecía mucho.