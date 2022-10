Es de la firma Superdown by Revolve, cuesta solamente 112 euros, está disponible para todas las tallas y con él no desentonarías en ninguna alfombra roja. Se trata del maxivestido Hailee, uno de los grandes éxitos de esta marca de moda especialmente dirigida a las compradoras de la Generación Z y que aúna los estilos que están más a la última con precios asequibles.

El vestido, totalmente forrado, está disponible en dos colores, champagne y verde metálico, es muy escotado y con tirantes cruzados ajustables en espalda descubierta. La falda es larga y tiene una abertura alta. Ideal para celebraciones como bodas, las usuarias que ya lo han comprado destacan de él que es "súper cómodo y muy elegante" y "muy favorecedor".

La pieza está fabricada en 100% poliéster, mientras que el forro es 95% poliéster y 5% spandex. Tiene una ranura de costura frontal y el cierre lateral oculto.

La talla que luce la modelo de las imágenes es la XS, pero está disponible también en XXS, S, M, y L.

La costura del hombro al dobladillo mide aproximadamente 142 cm longitudinales en su máxima extensión y las correas son ajustables, por lo que la longitud puede variar.

Con qué combinar este vestido

Este vestido permite diversas combinaciones de calzado, complementos y maquillaje para lograr un outfit perfecto. Aquí tienes un par de propuestas:

La primera de las propuestas incluye unos pendientes Twist Hoop Earring Amber Sceats, que cuestan 62 euros; un brazalete de oro de Stella Miranda Frye, cuyo precio es de 150 euros; un Tacón Lula de Raye valorado en 241 euros; y un bálsamo labial Balmy de Ilia que se vende por 35 euros.

La segunda combinación la conforman un collar Electric Feel de 8 Other Reasons, que vale 66 euros; unos aros tipo tubo retorcidos de By Adina Eden, que están rebajados de 86 a 41 euros; unas sandalias de tacón Petal de Song of Style, que costaban 227 euros y están ahora por 161 euros; y una paleta de sombras Primrose de Anastasia Beverly Hills.

La tercera opción, y por supuesto todos los elementos que hemos visto son intercambiables, la componen unos pendientes Dusk de Petit Moments (44 euros); unos zapatos de tacón Daiana de House of Harlow 1960 (223 euros); un brillo de labios Deep Shine de Edward Bess (55 euros) y la paleta de sombras The Necessary de Ilia (47 euros).