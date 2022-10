Los remedios y trucos naturales están a la orden del día en lo que a belleza se refiere. Con el objetivo de lograr un cabello brillante y suave, son muchos lo que han optado en los últimos tiempos por prescindir del champú y lavarse el pelo directamente con el acondicionador.

Esta práctica se puso de moda allá por el año 2001, cuando la creadora del método Curly ( Lorraine Massey) la recomendó en su libro para tratar el pelo rizado. Muchos lo ponen en práctica desde entonces. Sin embargo, ¿es realmente bueno para el cabello? Los dermatólogos se pronuncian sobre el tema en cuestión.

¿Es bueno lavarse el pelo solo con acondicionador?

La Academia Española de Dermatología se ha pronunciado sobre el tema y ha salido en defensa del champú tradicional, ya que es "un elemento fundamental en la higiene diaria". Sin embargo, también es cierto que determinadas sustancias que contienen los champús pueden irritar el cuero cabelludo. Por esta razón es recomendable utilizar un champú sin siliconas, alcohol, parabenos ni sulfatos.

El acondicionador, por su parte, debe utilizarse como se viene haciendo de forma tradicional para suavizar el cabello una vez que haya sido lavado con champú.

Desventajas del co wash

El método del co wash ( lavarse el pelo con acondicionador) no es suficiente para mantener el cabello limpio y libre de bacterias. Así, si prescindimos del champú y solo utilizados acondicionador nuestra higiene capilar no será completa y la grasa y la suciedad se acumularan en nuestro pelo. Esto conlleva desventajas estéticas pero también puede conllevar incluso un riesgo por la aparición de microorganismos e infecciones.

Método no-poo

Otro de los métodos que las redes sociales han puesto de moda es el no-poo, que consiste en cambiar el champú por otros productos como vinagre, bicarbonato o incluso miel. Otros entienden este método como la forma de lavar el pelo utilizando solo agua.

El mejor champú para evitar irritaciones

El champú más recomendado para evitar irritaciones es un champú neutro, que no contenta ninguno de los componentes que acabamos de enumerar.

En el caso de que tengamos alguna necesidad especial y tengamos que utilizar un champú específico por ejemplo para la psoriasis, es recomendable ir alternado su uso con el de un champú neutro.

Si no tenemos ningún problema en el cuero cabelludo lo más aconsejable es utilizar un champú suave que se adapte a nuestro tipo de cabello: rizado, largo, graso... etc.

También es importante controlar el número de veces que te lavas el pelo a la semana. No es necesario lavárselo a diario, ya que esto podría resultar incluso producente. Con hacerlo cada dos o tres días es suficiente para mantener tu melena sana y brillante.