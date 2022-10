La ilicitana Lola Moreno, más conocida como Lola Lolita, que este lunes vio cómo su nombre aparecía en la lista Forbes de los influencers más destacados de este año, ha dado el salto de las redes sociales a la pasarela. Y no a cualquiera: participó en la quinta edición de Le Défile, el espectáculo organizado por L'Oréal Paris en la Semana de la Moda de la capital francesa.

La creadora de contenidos ha definido la experiencia en sus redes sociales, donde en conjunto supera los 12 millones de seguidores, como "el mejor día de mi vida".

Y es que a sus 20 años tuvo la oportunidad de desfilar junto a estrellas internacionales como Eva Longoria, Andie MacDowell, Coco Rocha o Cindy Bruna.

"Me pongo muy nerviosa y me muero de vergüenza"

Como no podía ser de otra manera, la alicantina compartió varios vídeos de su debut en la pasarela, admitiendo que se encontraba muy nerviosa: "Yo aquí minutos antes pasándolo fatal. Llevo muy mal lo de estar rodeada de tanta gente y más aún salir donde hay mucha gente mirando, me pongo muy nerviosa y me muero de vergüenza", escribía en un reel de Instagram.

Convertida en la Digital Brand Ambassador de L'Oréal Paris, la alicantina lució un colorido diseño en rojo y blanco, con plumas en el escote y unas sandalias de plataforma de color negro. Desfiló bien y le acompañó sobre la pasarela, detrás de ella, nada menos que el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister en Juego de Tronos), con quien luego tuvo oportunidad de hacerse un selfie:

La meteórica carrera de la alicantina no deja de quemar etapas. Hace cinco días asistió a la cena de nominados de los 40 Music Awards:

La joven, a la que se rifan muchas marcas, tiene su propia línea de joyas, ha publicado cuatro libros y ha colaborado con grandes firmas internacionales de diversos sectores, como Coca-Cola, Fox o Warner Music.

Al término del desfile en París, la alicantina señaló que "ha sido una experiencia inolvidable que he disfrutado mucho y que me llevo para siempre conmigo. Ojalá algún día se vuelva a repetir".